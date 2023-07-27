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Глава комитета парламента Крыма Гемпель: США ведут с Россией войну руками неонацистов Украины

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Анастасия Белоусова
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT заявление журналиста Сеймура Херша со ссылкой на чиновника США о том, что администрация американского президента Джо Байдена играла решающую роль в обеих атаках ВСУ на Крымский мост.
Глава комитета парламента Крыма Гемпель: США ведут с Россией войну руками неонацистов Украины
  • AFP

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский является марионеткой США и выполняет все команды из-за океана, поэтому такое заявление Херша «имеет определённое основание под собой».

«Это ещё раз подчёркивает то, что с нами ведёт войну США руками неонацистов Украины. Это не просто война, а я считаю, что это международный терроризм. В отличие от ведения войны Украиной под руководством Штатов, Россия старается соблюдать международные нормы во время боевых действий. Естественно, там же находятся мирные жители. Это говорит о том, что Россия всегда была приверженцем ценности жизни. В лице самих украинцев мы видим для себя братский народ. Но моё мнение, что на подобные выпады нужно отвечать зеркально. Не быть жестокими, но предельно жёсткими», — заключил собеседник RT. 

Ранее журналист Херш заявил, что администрация Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост.

По его словам, в ходе атак применялись американские технологии.

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