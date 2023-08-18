«После воздействия по нему средств поражения ПВО»: на Краснопресненской набережной Москвы упал украинский беспилотник

В ночь на 18 августа киевский режим предпринял террористическую атаку на объекты в Москве и Московской области. Как сообщает Минобороны РФ, украинский беспилотник упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной после воздействия средств поражения ПВО. По данным оборонного ведомства, жертв и возгораний нет. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых повреждений зданию не нанесли, уточнил мэр Москвы Сергей Собянин.

В ночь на 18 августа средства ПВО сбили в Москве украинский беспилотник, который упал на Краснопресненской набережной. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«18 августа около 04:00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области. БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, жертв и возгораний нет.

В свою очередь, мэр столицы Сергей Собянин отметил, что обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, но не нанесли значимых разрушений зданию. «Предварительно, пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы», — написал он в Telegram.

Из-за произошедшего в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временно ограничивались полёты. На момент публикации аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский работают в штатном режиме.

Атаки украинских беспилотников

Россия систематически подвергается атакам посредством беспилотников со стороны киевского режима.

На этой неделе — 16 августа — три беспилотных летательных аппарата были уничтожены средствами ПВО при попытке атаковать объекты на территории Калужской области. Ещё один украинский дрон был обнаружен и уничтожен над территорией Крыма.

Днём 12 августа ВСУ предприняли две попытки нанесения террористического удара по Крымскому мосту. При этом украинские вооружённые формирования использовали для атак переделанные в ударный вариант зенитные управляемые ракеты С-200.

В Минобороны РФ отмечали, что российскими средствами ПВО все три украинские ракеты были своевременно обнаружены и сбиты в воздухе: «Разрушений и пострадавших нет».

Утром того же дня была отражена атака 20 украинских беспилотников на Крым. 14 украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО, ещё шесть аппаратов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

После этого в Министерстве иностранных дел России осудили террористические атаки киевского режима. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своём комментарии напомнила, что Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы.

«Он подвергается таким атакам с осени прошлого года. Они в том числе приводили к гибели мирных граждан. Таким образом, ВСУ, неспособные, несмотря на массированную западную помощь, изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, пытаются с помощью недостойных террористических методов отыграться на гражданских объектах и мирных жителях», — заявила она.

По её словам, подобные диверсии дают международной общественности возможность ещё раз убедиться в истинной сущности киевского режима: «Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа».

Кроме того, в ночь на 10 августа было зафиксировано несколько попыток атак по трём регионам РФ суммарно посредством 13 беспилотников. По данным МО РФ, два БПЛА, летевших в направлении Москвы, были уничтожены средствами ПВО в небе над Московской и Калужской областями, ещё два дрона были сбиты возле Севастополя.

Ещё одна попытка атаки со стороны Украины по объектам в Крыму произошла 4 августа. Войска киевского режима пытались осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолётного типа на объекты на территории полуострова.

По данным МО, десять БПЛА было уничтожено дежурными средствами ПВО. Ещё три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.