Узнать больше

МО России сообщило об атаке украинского БПЛА по аэродрому в Новгородской области

Короткая ссылка
В результате удара украинского беспилотника по аэродрому в Новгородской области пострадавших нет, повреждения получил один самолёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
МО России сообщило об атаке украинского БПЛА по аэродрому в Новгородской области
  • РИА Новости

«Сегодня около 10:00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области», — говорится в заявлении.

Отмечается, что объект обнаружили, его пытались поразить из стрелкового оружия.

В министерстве подчеркнули, что в результате ЧП произошло возгорание на стоянке, один самолёт получил повреждение.

«Пострадавших в результате террористического акта нет», — добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что в ночь на 19 августа российская армия предотвратила попытку атаки Киева переоборудованной в ударный вариант ЗРК ПВО С-200 по территории Крыма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить