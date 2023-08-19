МО России сообщило об атаке украинского БПЛА по аэродрому в Новгородской области
- РИА Новости
«Сегодня около 10:00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области», — говорится в заявлении.
Отмечается, что объект обнаружили, его пытались поразить из стрелкового оружия.
В министерстве подчеркнули, что в результате ЧП произошло возгорание на стоянке, один самолёт получил повреждение.
«Пострадавших в результате террористического акта нет», — добавили в Минобороны.
Ранее стало известно, что в ночь на 19 августа российская армия предотвратила попытку атаки Киева переоборудованной в ударный вариант ЗРК ПВО С-200 по территории Крыма.