МО России сообщило об атаке украинского БПЛА по аэродрому в Новгородской области

В результате удара украинского беспилотника по аэродрому в Новгородской области пострадавших нет, повреждения получил один самолёт. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня около 10:00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области», — говорится в заявлении.

Отмечается, что объект обнаружили, его пытались поразить из стрелкового оружия.

В министерстве подчеркнули, что в результате ЧП произошло возгорание на стоянке, один самолёт получил повреждение.

«Пострадавших в результате террористического акта нет», — добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что в ночь на 19 августа российская армия предотвратила попытку атаки Киева переоборудованной в ударный вариант ЗРК ПВО С-200 по территории Крыма.