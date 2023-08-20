НАТО больше не верит в победу Украины, заявил обозреватель Telegraph и британский полковник в отставке Ричард Кемп.

По его словам, глава канцелярии генсека альянса Стиан Йенсен заявил, что мирное соглашение может предполагать «отказ Киева от территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО».

«Похоже, что НАТО отказалось от надежд на победу Украины», — прокомментировал это заявление Кемп.

Ранее глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил уступку Киевом части своих территорий в пользу Москвы в обмен на вступление в альянс.

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.