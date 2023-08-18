В НАТО допустили уступку Киевом части своих территорий в пользу России
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Об этом пишет Focus.
Как отмечается в материале, данное предложение прозвучало не случайно.
Уточняется, что Запад таким образом, вероятно, хотел надавить на Киев, чтобы он активнее проводил контрнаступление.
В Вашингтоне не раз отмечали, что ждут существенных военных успехов к осени, поскольку вскоре состоятся президентские выборы.
Как заявила 16 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявление Йенсена о возможности вступления Украины в НАТО является вбросом.
Газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что слова Йенсена о том, что Украина может присоединиться к блоку в обмен на передачу части своей территории России стали сюрпризом для представителей стран НАТО.