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В НАТО допустили уступку Киевом части своих территорий в пользу России

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Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил уступку Киевом части своих территорий в пользу Москвы в обмен на вступление в альянс.
В НАТО допустили уступку Киевом части своих территорий в пользу России
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом пишет Focus.

Как отмечается в материале, данное предложение прозвучало не случайно.

Уточняется, что Запад таким образом, вероятно, хотел надавить на Киев, чтобы он активнее проводил контрнаступление.

В Вашингтоне не раз отмечали, что ждут существенных военных успехов к осени, поскольку вскоре состоятся президентские выборы.

Как заявила 16 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявление Йенсена о возможности вступления Украины в НАТО является вбросом.

Газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что слова Йенсена о том, что Украина может присоединиться к блоку в обмен на передачу части своей территории России стали сюрпризом для представителей стран НАТО.

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