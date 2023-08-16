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Захарова назвала вбросом слова представителя НАТО о вступлении Украины в альянс

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что заявление начальника штаба генерального секретаря Североатлантического альянса Стиана Йенсена о возможности вступления Украины в НАТО являются вбросом.
Захарова назвала вбросом слова представителя НАТО о вступлении Украины в альянс
  • РИА Новости

Об этом она сказала в эфире Радио Sputnik.

Так она прокомментировала слова Стиана Йенсена, который выразил мнение, что Украина может вступить в НАТО в обмен на уступку России части территории.

«Речь идёт о некоем пробросе, о некоем вбросе», — цитирует её ТАСС.

Как отметила Захарова, подобные высказывания имеют определённые политические цели.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT объяснила слова о вступлении Украины в НАТО в обмен на уступку части земель.

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