Захарова назвала вбросом слова представителя НАТО о вступлении Украины в альянс
- РИА Новости
Об этом она сказала в эфире Радио Sputnik.
Так она прокомментировала слова Стиана Йенсена, который выразил мнение, что Украина может вступить в НАТО в обмен на уступку России части территории.
«Речь идёт о некоем пробросе, о некоем вбросе», — цитирует её ТАСС.
Как отметила Захарова, подобные высказывания имеют определённые политические цели.
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT объяснила слова о вступлении Украины в НАТО в обмен на уступку части земель.