Узнать больше

Аналитик объяснила слова о вступлении Украины в НАТО в обмен на уступку части земель

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT заявление начальника штаба НАТО Стиана Йенсена, который выразил мнение, что Украина может вступить в Североатлантический альянс в обмен на уступку России части территории.
Аналитик объяснила слова о вступлении Украины в НАТО в обмен на уступку части земель
  • AFP
  • © Melanie Wenger

«Здесь идёт речь о том, чтобы вбросить максимум разных возможностей в общественное и политическое пространство и посмотреть реакцию на те или иные предложения. Какая-то идея выбрасывается, потом идёт мониторинг и СМИ, и высказываний разных деятелей, проверяется, насколько та или иная вариация приемлема... Это не первый раз, когда мы видим такого рода заявления», — пояснила аналитик.

Она назвала подобные публикации «прощупыванием разных реакций».

«Здесь речь идёт не только о том, чтобы посмотреть на реакцию России, но и на реакцию союзников НАТО прежде всего. Потому что позиция и мнения украинских граждан вообще никого не интересуют. Этот довесок, чтобы украинская позиция стала более гибкой в плане территорий», — заключила собеседница RT.

Ранее Йенсен выразил мнение, что Украина может вступить в Североатлантический альянс в обмен на уступку России части территории.

По его словам, в вопросе членства Украины в НАТО есть «значительные подвижки».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить