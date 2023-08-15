Аналитик объяснила слова о вступлении Украины в НАТО в обмен на уступку части земель

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT заявление начальника штаба НАТО Стиана Йенсена, который выразил мнение, что Украина может вступить в Североатлантический альянс в обмен на уступку России части территории.

«Здесь идёт речь о том, чтобы вбросить максимум разных возможностей в общественное и политическое пространство и посмотреть реакцию на те или иные предложения. Какая-то идея выбрасывается, потом идёт мониторинг и СМИ, и высказываний разных деятелей, проверяется, насколько та или иная вариация приемлема... Это не первый раз, когда мы видим такого рода заявления», — пояснила аналитик.

Она назвала подобные публикации «прощупыванием разных реакций».

«Здесь речь идёт не только о том, чтобы посмотреть на реакцию России, но и на реакцию союзников НАТО прежде всего. Потому что позиция и мнения украинских граждан вообще никого не интересуют. Этот довесок, чтобы украинская позиция стала более гибкой в плане территорий», — заключила собеседница RT.

Ранее Йенсен выразил мнение, что Украина может вступить в Североатлантический альянс в обмен на уступку России части территории.

По его словам, в вопросе членства Украины в НАТО есть «значительные подвижки».