Аналитик объяснила слова о вступлении Украины в НАТО в обмен на уступку части земель
- AFP
- © Melanie Wenger
«Здесь идёт речь о том, чтобы вбросить максимум разных возможностей в общественное и политическое пространство и посмотреть реакцию на те или иные предложения. Какая-то идея выбрасывается, потом идёт мониторинг и СМИ, и высказываний разных деятелей, проверяется, насколько та или иная вариация приемлема... Это не первый раз, когда мы видим такого рода заявления», — пояснила аналитик.
Она назвала подобные публикации «прощупыванием разных реакций».
«Здесь речь идёт не только о том, чтобы посмотреть на реакцию России, но и на реакцию союзников НАТО прежде всего. Потому что позиция и мнения украинских граждан вообще никого не интересуют. Этот довесок, чтобы украинская позиция стала более гибкой в плане территорий», — заключила собеседница RT.
Ранее Йенсен выразил мнение, что Украина может вступить в Североатлантический альянс в обмен на уступку России части территории.
По его словам, в вопросе членства Украины в НАТО есть «значительные подвижки».