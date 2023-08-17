Politico: слова о вступлении Украины в НАТО стали сюрпризом для стран альянса
Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.
«Комментарий (Йенсена. — RT) стал «сюрпризом» для представителей стран НАТО», — говорится в публикации.
Как рассказали изданию, такие условия вступления Украины в альянс никогда не обсуждались.
Другой источник газеты назвал заявление Йенсена «серьёзной ошибкой».
Ранее Йенсен выразил мнение, что Украина может вступить в Североатлантический альянс в обмен на уступку России части территории.
Позже он назвал ошибкой свои слова.