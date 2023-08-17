Politico: слова о вступлении Украины в НАТО стали сюрпризом для стран альянса

Слова главы офиса генсека Североатлантического альянса Стиана Йенсена о том, что Украина может присоединиться к блоку в обмен на передачу части своей территории России стали сюрпризом для представителей стран НАТО.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Комментарий (Йенсена. — RT) стал «сюрпризом» для представителей стран НАТО», — говорится в публикации.

Как рассказали изданию, такие условия вступления Украины в альянс никогда не обсуждались.

Другой источник газеты назвал заявление Йенсена «серьёзной ошибкой».

Ранее Йенсен выразил мнение, что Украина может вступить в Североатлантический альянс в обмен на уступку России части территории.

Позже он назвал ошибкой свои слова.