Представитель НАТО назвал ошибкой свои слова о территориальных уступках Украины
- РИА Новости
«Я высказался на этот счёт в рамках более масштабной дискуссии о возможных будущих сценариях для Украины, я не должен был так говорить. Это была ошибка», — цитирует его Verdens Gang.
Ранее Йенсен выразил мнение, что Украина может вступить в Североатлантический альянс в обмен на уступку России части территории.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после этого отметил, что если Украина желает вступить в НАТО в обмен на отказ от своих территорий, то столицу страны придётся перенести во Львов, если польские власти согласятся на это.