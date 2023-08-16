Представитель НАТО назвал ошибкой свои слова о территориальных уступках Украины

Глава штаба генсекретаря НАТО Стиан Йенсен назвал ошибкой свои слова о том, что членство Киева в альянсе возможно при отказе Украины от территорий.

«Я высказался на этот счёт в рамках более масштабной дискуссии о возможных будущих сценариях для Украины, я не должен был так говорить. Это была ошибка», — цитирует его Verdens Gang.

Ранее Йенсен выразил мнение, что Украина может вступить в Североатлантический альянс в обмен на уступку России части территории.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после этого отметил, что если Украина желает вступить в НАТО в обмен на отказ от своих территорий, то столицу страны придётся перенести во Львов, если польские власти согласятся на это.