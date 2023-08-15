Медведев допустил, что властям Украины придётся перенести столицу во Львов

Если Украина желает вступить в НАТО в обмен на отказ от своих территорий, то столицу страны придётся перенести во Львов, если польские власти согласятся на это, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал слова начальника штаба НАТО Стиана Йенсена, который выразил мнение, что Украина может вступить в Североатлантический альянс в обмен на уступку России части территории.

По словам Медведева, эта идея «любопытная».

«Вопрос только в том, что все якобы их территории — в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси. Ну а столицу им придётся перенести во Львов. Если, конечно, пшеки согласятся оставить Лемберг любителям сала с коксом», — написал он в Telegram.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT объяснила слова о вступлении Украины в НАТО в обмен на уступку части земель.