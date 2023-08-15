Медведев допустил, что властям Украины придётся перенести столицу во Львов
- РИА Новости
Так он прокомментировал слова начальника штаба НАТО Стиана Йенсена, который выразил мнение, что Украина может вступить в Североатлантический альянс в обмен на уступку России части территории.
По словам Медведева, эта идея «любопытная».
«Вопрос только в том, что все якобы их территории — в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси. Ну а столицу им придётся перенести во Львов. Если, конечно, пшеки согласятся оставить Лемберг любителям сала с коксом», — написал он в Telegram.
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT объяснила слова о вступлении Украины в НАТО в обмен на уступку части земель.