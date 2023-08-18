CNN: в США скептически относятся к попыткам ВСУ нарастить атаки на Крым
- РИА Новости
Отмечается, что такие действия в лучшем случае являются отвлекающим манёвром, а в худшем — тратой ценных ресурсов.
«Всё это немного выбило русских из равновесия, но никаких решительных последствий такие шаги не имеют», — приводит телеканал слова высокопоставленного чиновника из Пентагона.
16 августа в Минобороны России заявили, что утром была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником в районе Крыма.
В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.