Сотрудники администрации США скептически относятся к попыткам украинских войск нарастить атаки на Крым. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Отмечается, что такие действия в лучшем случае являются отвлекающим манёвром, а в худшем — тратой ценных ресурсов.

«Всё это немного выбило русских из равновесия, но никаких решительных последствий такие шаги не имеют», — приводит телеканал слова высокопоставленного чиновника из Пентагона.

16 августа в Минобороны России заявили, что утром была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником в районе Крыма.

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.