Минобороны России: средства ПВО пресекли попытку Киева атаковать Крым с помощью беспилотника

В Минобороны России заявили, что утром была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником в районе Крыма.

«Сегодня около 11:00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолётного типа на объекты на территории Российской Федерации», — указывается в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что российскими средствами ПВО беспилотник был обнаружен и уничтожен над территорией Крыма.

Ранее в Минобороны России сообщили о пресечении атаки беспилотников в Калужской области.