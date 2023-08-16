Узнать больше

Минобороны России: средства ПВО пресекли попытку Киева атаковать Крым с помощью беспилотника

Короткая ссылка
В Минобороны России заявили, что утром была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником в районе Крыма.
Минобороны России: средства ПВО пресекли попытку Киева атаковать Крым с помощью беспилотника
  • РИА Новости

«Сегодня около 11:00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолётного типа на объекты на территории Российской Федерации», — указывается в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что российскими средствами ПВО беспилотник был обнаружен и уничтожен над территорией Крыма.

Ранее в Минобороны России сообщили о пресечении атаки беспилотников в Калужской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить