«Все БПЛА своевременно обнаружены и уничтожены»: в МО РФ сообщили о пресечении атаки беспилотников в Калужской области

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника, которые готовились нанести удар по объектам на территории Калужской области. По данным Минобороны РФ, БПЛА были сбиты около 05:00 мск. Как отметили в оборонном ведомстве, разрушений и пострадавших не зафиксировано.

В Минобороны России заявили о пресечении новой атаки украинских беспилотников. По данным ведомства, киевский режим намеревался ударить по объектам в Калужской области.

«Сегодня около 05:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области. Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены», — заявили в ведомстве.

Разрушений и пострадавших нет, подчеркнули в МО.

Отметим, что в середине августа российское оборонное ведомство неоднократно сообщало о пресечённых атаках украинских беспилотников в разных областях в западной части страны. Так, 15 августа в МО заявили, что около 17:00 была зафиксирована попытка киевского режима провести террористическую атаку с применением БПЛА над территорией Белгородской области. Аппарат был обнаружен и уничтожен.

В том же регионе 14 августа сообщалось о попытке провести атаку с использованием БПЛА самолётного типа. Беспилотники также были обнаружены и уничтожены средствами ПВО.

Также на russian.rt.com «Варварским акциям не может быть оправдания»: в МИД России отреагировали на попытки ВСУ атаковать объекты в Крыму

Сразу несколько сообщений о сбитых БПЛА противника в МО опубликовали 13 августа. Первый аппарат был сбит около 04:00 в Белгородской области, второй — в том же регионе около 11:00, третий — в Курской области около 11:30, четвёртый — около 13:30 вновь в Белгородской области. Последний дрон, пятый по счёту, был сбит в этом же регионе около 22:00 мск.

Кроме того, 12 августа в МО сообщили об отражении атаки 20 украинских беспилотников на Крым. Как следует из сообщения ведомства, 14 украинских БПЛА уничтожено средствами ПВО, ещё шесть аппаратов оказались подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Наряду с этим в ночь на 10 августа Киев предпринял попытку атаковать три региона России посредством 13 беспилотников. По данным МО РФ, два БПЛА, летевших в направлении Москвы, были уничтожены средствами ПВО в небе над Московской и Калужской областями, ещё два дрона были сбиты возле Севастополя.

Девять аппаратов подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение в Чёрном море. В результате пресечённых террористических атак пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

Также по теме ВС России поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Первомайского в ДНР Вооружённые силы России поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии в районе населённого пункта...

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на попытку удара по Крыму, осудив террористические атаки киевского режима на гражданские объекты.

«ВСУ, не способные, несмотря на массированную западную помощь, изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, пытаются с помощью недостойных террористических методов отыграться на гражданских объектах и мирных жителях», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Об атаках беспилотников со стороны киевского режима позднее также высказался глава Минобороны России Сергей Шойгу. Выступая на открытии XI Московской конференции по международной безопасности MCIS, министр отметил, что Украина проявила «особый цинизм» при реализации «Черноморской зерновой инициативы».

«Вблизи зернохранилищ было развёрнуто производство БПЛА и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам в Крыму», — сказал Шойгу. Он отметил, что эти известные западным партнёрам Украины факты не были учтены при рассмотрении в ООН вопроса о продлении или прекращении зерновой сделки.

В то же время российские военные систематически уничтожают объекты, связанные с подготовкой ударов беспилотниками по территории России. В частности, в сводке о ходе специальной военной операции от 13 августа сообщалось, что Вооружённые силы РФ поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии в районе Первомайского в Донецкой Народной Республике.