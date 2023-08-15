МО: пресечена попытка ВСУ осуществить атаку БПЛА над территорией Белгородской области
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Об этом сообщает Минобороны России.
«Сегодня около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Средствами ПВО дрон был обнаружен и уничтожен, пострадавших и разрушений нет.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском округе сработала система противовоздушной обороны.