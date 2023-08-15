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МО: пресечена попытка ВСУ осуществить атаку БПЛА над территорией Белгородской области

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Около 17 часов по московскому времени пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником над территорией Белгородской области.
МО: пресечена попытка ВСУ осуществить атаку БПЛА над территорией Белгородской области
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщает Минобороны России.

«Сегодня около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Средствами ПВО дрон был обнаружен и уничтожен, пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском округе сработала система противовоздушной обороны.

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