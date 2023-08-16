МО России: три БПЛА ВСУ уничтожены над Калужской областью

Три украинских беспилотника уничтожены системами ПВО над Калужской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщает Минобороны России.

«Сегодня около 05:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области», — говорится в сообщении. Отмечается, что средства ПВО своевременно обнаружили и уничтожили украинские БПЛА. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. 7 августа обломки сбитого в Калужской области силами ПВО беспилотника самолётного типа рухнули вблизи посёлка Ферзиково под Калугой.