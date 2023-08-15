Узнать больше

В офисе Зеленского признали, что российские БПЛА создают проблемы для ВСУ

Короткая ссылка
Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак после общения с украинскими военнослужащими признал, что российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» и «Орлан» создают проблемы для украинской армии.
В офисе Зеленского признали, что российские БПЛА создают проблемы для ВСУ
  • AP
  • © Libkos

Об этом Ермак написал в Telegram.

«Услышал от военных о проблемах, которые создают российские БПЛА, в частности — ударный «Ланцет» и разведывательный «Орлан», для наших сил», — говорится в сообщении.

По его словам, эти БПЛА являются угрозой, которую не стоит игнорировать.

Ермак добавил, что власти приняли эту проблему для ВСУ во внимание.

Как ранее сообщил «Ростех», корпорация планирует увеличить производство беспилотников-камикадзе «Ланцет», которые применяются в ходе военной операции на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить