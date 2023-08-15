В офисе Зеленского признали, что российские БПЛА создают проблемы для ВСУ

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак после общения с украинскими военнослужащими признал, что российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» и «Орлан» создают проблемы для украинской армии.

Об этом Ермак написал в Telegram.

«Услышал от военных о проблемах, которые создают российские БПЛА, в частности — ударный «Ланцет» и разведывательный «Орлан», для наших сил», — говорится в сообщении.

По его словам, эти БПЛА являются угрозой, которую не стоит игнорировать.

Ермак добавил, что власти приняли эту проблему для ВСУ во внимание.

Как ранее сообщил «Ростех», корпорация планирует увеличить производство беспилотников-камикадзе «Ланцет», которые применяются в ходе военной операции на Украине.