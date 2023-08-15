В офисе Зеленского признали, что российские БПЛА создают проблемы для ВСУ
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Об этом Ермак написал в Telegram.
«Услышал от военных о проблемах, которые создают российские БПЛА, в частности — ударный «Ланцет» и разведывательный «Орлан», для наших сил», — говорится в сообщении.
По его словам, эти БПЛА являются угрозой, которую не стоит игнорировать.
Ермак добавил, что власти приняли эту проблему для ВСУ во внимание.
Как ранее сообщил «Ростех», корпорация планирует увеличить производство беспилотников-камикадзе «Ланцет», которые применяются в ходе военной операции на Украине.