В ночь на 20 августа силы ПВО обнаружили беспилотный летательный аппарат, передвигавшийся над территорией Ступинского района Московской области в направлении Москвы. Как сообщили в Минобороны РФ, БПЛА был подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение в безлюдном районе. Наряду с этим ещё один украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске, в результате чего на крыше здания возник пожар. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, лёгкие ранения получили пять человек.

В ночь на воскресенье украинские вооружённые формирования пытались осуществить очередную атаку на объекты в Московском регионе.

«20 августа около 04:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные силы ПВО обнаружили беспилотный летательный аппарат, летевший над территорией Ступинского района Московской области в направлении Москвы.

«БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет», — подчеркнули в МО РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил военных за работу.

Кроме того, ранним утром в Ростовской области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, два беспилотника после воздействия со стороны средств РЭБ упали на территории воинской части в Каменске, ещё один — в 1 км на север от Новошахтинска. По его словам, жертв и разрушений нет.

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Также украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске, после чего на крыше здания возник пожар, сообщил губернатор области Роман Старовойт. По его словам, пять человек получили лёгкие ранения от осколков стёкол. К настоящему моменту пожар ликвидирован, в ближайшее время начнётся ремонт крыши, фасада, первой платформы, зала ожидания и пешеходного тоннеля.

«В момент взрыва в здании находились 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы. Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой. Желаю им скорейшего выздоровления», — написал он в Telegram.

Атаки киевского режима

Накануне около 10:00 мск украинский БПЛА коптерного типа атаковал военный аэродром в Новгородской области. В результате теракта со стороны киевского режима возникло возгорание на стоянке самолётов, которое повредило один самолёт, сообщали в Минобороны РФ.

Днём 19 августа силы ПВО обнаружили беспилотник самолётного типа, который намеревался атаковать объекты на территории Москвы и Московской области. Он был подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение в безлюдном районе рядом с деревней Путилково городского округа Красногорск. Пострадавших и разрушений нет.

Также по теме Пострадавших нет: МО РФ сообщило о попытках ВСУ атаковать объекты в Московском регионе и Новгородской области Утром 19 августа украинский беспилотник коптерного вида совершил террористическую атаку на военный аэродром в Новгородской области....

При этом в ночь на субботу была предотвращена попытка атаки Киева переоборудованной в ударный вариант ЗРК ПВО С-200 по территории Крыма. Украинская ракета С-200 была своевременно обнаружена и сбита в воздухе средствами ПВО.

В ночь на 18 августа украинский беспилотник упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной после воздействия средств поражения ПВО. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых повреждений зданию не нанесли, уточнял Сергей Собянин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя террористическую атаку киевского режима на объекты в Московском регионе, назвала это подтверждением преступной сущности режима Владимира Зеленского.

Она также назвала безрассудными действия украинских военнослужащих, которые не прекращают обстрелов российских городов и сёл, применяя полученные от стран НАТО крупнокалиберную артиллерию, ударные беспилотники и кассетные боеприпасы, что ежедневно приводит к жертвам среди мирных жителей, в том числе детей, и разрушениям гражданской инфраструктуры.

По её словам, Следственный комитет РФ расследует все факты преступной деятельности киевского режима.

«Вернуть к жизни истерзанных, расстрелянных и сожжённых ими людей невозможно, но Российская Федерация сделает всё необходимое, чтобы никто из нацистских карателей не ушёл от справедливого возмездия за совершённые преступления. Тем же украинским военнослужащим, кто — уверены — понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуем повернуть оружие против неё или же капитулировать перед нашими войсками. В этих случаях достойное гуманное отношение ко всем гарантируется», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.