«Трудный политический сезон»: в Киеве ожидают «тяжёлой осени» для украинской дипломатии

Украину осенью ждёт трудный политический сезон, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, в мире сейчас раздаются призывы начать переговоры, и Киеву придётся приложить усилия, чтобы такие голоса «угасли». Ранее на фоне провалов ВСУ в ходе контрнаступления ряд политиков и журналистов на Западе заявили о необходимости задуматься о дипломатическом способе урегулирования конфликта. По мнению аналитиков, власти Украины отказываются от переговоров, так как боятся, что это может пошатнуть их позиции внутри страны.

Украинскую дипломатию ждёт тяжёлая осень, потому что мировое сообщество склоняется к необходимости проведения переговоров об окончании конфликта, заявил в интервью украинскому телеканалу ICTV глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. Мы всё равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжёлая осень», — сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста, что означает «тяжёлая осень» в дипломатическом смысле, Кулеба посетовал на рост призывов из разных стран к началу переговоров с Россией.

«Ты же слышишь все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, что «проблемы», что нужны переговоры. Это не от чиновников идёт, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать всё в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали», — пообещал Кулеба.

Дмитрий Кулеба

© AP Photo / Andrew Kravchenko

По его словам, в этот период ожидается много тяжёлых международных саммитов, на которых Украина нуждается в «количественном и качественном присутствии всего мира», а не только «друзей из Европы и Северной Америки».

Мирные инициативы

Стоит отметить, что в последнее время в мире действительно всё чаще стали звучать заявления о необходимости начала переговоров. В частности, свои мирные инициативы предложили Китай, Индонезия и страны Африки.

Звучат голоса в поддержку дипломатических усилий и на Западе. Последовательной сторонницей дипломатического разрешения конфликта является Венгрия. В конце июля эту позицию вновь озвучил глава МИД страны Петер Сийярто. По его мнению, аргументы Европейского союза в поддержку военных действий и против начала мирных переговоров на Украине являются ложными и саморазрушительными. Он также назвал лицемерной позицию лидеров ЕС, которые призывают к мирному урегулированию конфликтов в других странах и регионах, но не на Украине. По словам Сийярто, Брюссель утверждает, что условия для переговоров на Украине пока не сложились, но это не соответствует действительности.

В свою очередь, министр обороны Италии Гуидо Крозетто в конце июля выступил с заявлением о том, что исход украинского кризиса может быть определён неким политическим решением, а не ситуацией на поле боя, где у Киева возникли объективные сложности. Кроме того, Крозетто предположил, что предстоящие президентские выборы в США могут серьёзно изменить позицию Вашингтона по поддержке Украины.

Гуидо Крозетто

AP

В западной прессе также появляются материалы, в которых утверждается, что Киеву и Западу пора задуматься о мирном урегулировании.

21 июня о необходимости отказа от провального контрнаступления и перехода к переговорам написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для портала 19FortyFive. По его мнению, если Киев хочет избежать огромных жертв среди военнослужащих и весьма вероятного проигрыша, ему следует уйти в глухую оборону и готовить основу для дипломатического решения.

В августе немецкая газета Die Welt опубликовала материал, в котором прямо говорится о том, что украинское «контрнаступление» продолжается уже два месяца, но Киеву так и не удалось добиться успехов. По оценкам издания, сейчас всё указывает на то, что конфликт в итоге окажется заморожен и начнутся переговоры. При этом решать судьбу того, что останется от Украины, будут без участия Киева, считает Die Welt.

«Несмотря на все утверждения Запада об обратном, решение о перемирии или продолжении борьбы принимает не украинский народ и не его избранный президент Зеленский. Всё решает только «международное сообщество», которое не даёт Киеву рухнуть постоянными поставками денег и оружия. Оно и будет решать — вместе с Москвой», — пишет газета.

На следующий день, 3 августа, в журнале Foreign Affairs также была опубликована статья о необходимости дипломатического урегулирования кризиса на Украине. Издание считает, что выступить посредником в переговорах могло бы государство, которое ранее не стало занимать чью-либо сторону в противостоянии. Эту функцию Foreign Affairs предлагает возложить на Индию. Журналисты издания напомнили, что, хотя эта страна отказалась осудить Россию и имеет тесные связи с Москвой, Нью-Дели поддерживает хорошие отношения с Западом и Киевом.

По мнению Foreign Affairs, Индия способна подвести Россию и Украину к переговорам, смягчить гуманитарные последствия конфликта и помочь уменьшить экономический ущерб, который эта война наносит Глобальному Югу. Для этого Нью-Дели не должен бояться выступать в роли арбитра и отстаивать свои идеи. К тому же участие Индии в мирном процессе было бы выгодно ей самой, считает издание, поскольку это позволило бы правительству Нарендры Моди напомнить миру о своём стремлении утвердиться в качестве полюса многополярной международной системы и в способности поддерживать глобальный порядок.

«Киев не готов к переговорам»

Однако, по мнению ведущего эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олега Неменского, несмотря на отдельные публикации в СМИ и заявления политиков, на Западе пока нет единого понимания необходимости переговоров.

«США все бонусы, которые они хотели получить от этого конфликта, уже получили. Дальнейшее развитие противостояния им не нужно. Кроме того, демократам хотелось бы как-то завершить хотя бы на время историю с Украиной перед выборами 2024 года. Поэтому Вашингтон вполне может оказывать давление на Киев, чтобы склонить его к переговорам. В Европе же «партия войны» вряд ли сдаст свои позиции, потому что ЕС практически загнан в угол. Он будет всячески поддерживать войну в надежде на то, что Россия на каком-то этапе истощится и сломается», — отметил аналитик в беседе с RT.

При этом возможное дипломатическое решение конфликта не устраивает и Украину, добавил Неменский.

«Компромиссный вариант для Киева губителен как в политическом плане, так и в плане стратегии распределения активов, ведь там сейчас идёт большой передел собственности. Поэтому в Киеве будут настаивать на продолжении военных действий до конца, насколько смогут, так как не хотят выпускать власть из рук. И Европа им будет всячески помогать», — считает политолог.

О том, что одним из главных мотивов отказа Киева от переговоров является стремление удержать власть, в беседе с RT заявил и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Нынешнее украинское руководство боится за своё будущее, потому что переход к мирным переговорам повлечёт за собой много последствий. Киевские власти боятся, что с них спросят, за что гибли украинские солдаты, за что гибло население. Но ответов на эти вопросы у них нет», — говорит эксперт.

Кроме того, по словам Шаповалова, возможные переговоры создадут Киеву множество новых проблем. В частности, украинскому руководству придётся пересматривать свою политику последних лет в отношении РФ.

«В случае переговоров Киеву надо будет урегулировать те проблемы, которые создало нынешнее украинское руководство. Для этого надо будет эти проблемы сначала признать, а потом наметить пути их решения. Но киевский режим к этому не готов», — полагает Владимир Шаповалов.

Вместе с тем, отказываясь от переговоров, Киев продолжает продвигать «формулу мира» Зеленского. Однако, как отметил 12 августа вице-спикер Совфеда Константин Косачёв, содержание этой «формулы» свидетельствует о недоговороспособности украинского режима.

Напомним, украинская «формула мира» состоит из десяти пунктов и, в частности, предусматривает возврат Украине отделившихся от неё территорий, выплату Киеву репараций и создание «специального трибунала» в отношении РФ.

Константин Косачёв

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Упорство в требовании о полной капитуляции России под видом «мирного плана» в глазах любого реалистичного политика подтверждает полную неготовность Киева к переговорам. А то ведь нам могут и не поверить, когда мы об этом говорим. Но «формула мира» от Зеленского — стопроцентное подтверждение того, что переговоры пока невозможны, и вовсе не из-за Москвы», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Точку зрения Константина Косачёва разделяют и аналитики.

«Киев не готов к переговорам по компромиссному сценарию. Киев готов к переговорам лишь о капитуляции России — он это всегда подчёркивал. Это абсолютно нереалистичный подход, но в обозримом будущем Украина вряд ли от него откажется», — заключил Олег Неменский.