«Важный центр коммуникаций»: Минобороны РФ сообщило об улучшении позиций российских войск на Купянском направлении

Российские войска улучшили свои позиции на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ранее ведомство информировало о продвижении в глубину обороны противника на этом направлении и освобождении железнодорожной станции Молчаново. В свою очередь, Киев 10 августа объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе. Аналитики констатируют, что ситуация для украинских сил в Харьковской области усложняется. С точки зрения экспертов, Купянск является важным логистическим центром ВСУ и его возможная утрата станет серьёзным ударом для киевского режима.

Российские войска на Купянском направлении в ходе ведения наступательных действий улучшили свои позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На Купянском направлении штурмовые отряды группировки войск «Запад» в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю», — заявил в ходе брифинга официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ведомстве добавили, что за сутки на этом направлении было «успешно отражено семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области».

«Потери противника составили: более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также артиллерийская система М777 производства США», — сказал Конашенков.

Стоит отметить, что в последнее время российское военное ведомство регулярно публикует сводки о продвижении подразделений ВС РФ на этом направлении.

Так, 19 июля в Минобороны сообщили, что наступающие части российской армии овладели железнодорожной станцией Молчаново в Харьковской области, а 7 августа ведомство рассказало о продвижении за трое суток на «11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны противника» на Купянском направлении.

8 августа глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала заявил, что российские войска освободили от украинских военнослужащих пять населённых пунктов в области.

Бойцы ВС РФ

РИА Новости

© Евгений Биятов

На этом фоне Киев 10 августа объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе. Соответствующее распоряжение опубликовал исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Андрей Канашевич.

Это, с точки зрения Виталия Ганчева, свидетельствует о намерениях ВСУ организовать оборону в Купянске и других населённых пунктах Харьковской области.

«По нашим данным, действительно готовят (оборону. — RT)... Потому что эта эвакуация как раз и означает, что нужно убрать оттуда максимально гражданских лиц, чтобы они не могли фиксировать перемещения военнослужащих, в том числе и западных наёмников, перемещения техники», — сообщил руководитель ВГА.

При этом, как полагает военный эксперт Юрий Кнутов, объявленная Киевом эвакуация носит принудительный характер и имеет определённые цели.

«Её основная задача — захватить как можно больше мужчин, чтобы затем мобилизовать их на фронт», — сказал аналитик в беседе с RT.

«Окружение и освобождение»

Как отмечает Telegram-канал «Военная хроника», ситуация на Купянском «направлении для ВСУ стремительно усложняется». По его данным, подразделения ВС РФ в ходе наступления вплотную приблизились к Синьковке — «одному из последних населённых пунктов перед Купянском в Харьковской области». До самого Купянска российским подразделениям осталось 7 км.

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Одновременно ВС РФ продвинулись в сторону Каменки и Двуречной на северо-востоке Харьковской области, что заставило ВСУ растянуть силы.

«Последние четыре недели все приграничные объекты ВСУ — штабы рот и батальонов, склады с топливом и боеприпасами — активно отрабатывала российская авиация. Бомбы ФАБ-250-М62 и УПАБ-1500 применялись с дальности 50 км, из-за чего комплексы ПВО ВСУ малой дальности Aspide и советские «Стрела» не успевали среагировать и были уничтожены вместе с ключевыми объектами украинской армии», — сообщает Telegram-канал.

В итоге после серии воздушных ударов по позициям ВСУ в Купянском районе практически все подразделения украинской армии начали испытывать нехватку боеприпасов.

Кроме того, как напоминают специалисты, действия украинских боевиков в этом районе также осложнены неблагоприятным для ВСУ рельефом местности: Синьковка и Купянск находятся в низине и окружены холмами, что затрудняет их оборону и повышает эффективность применения артиллерии наступающей стороной.

«Купянск расположен ниже позиций наших частей — всё это облегчает задачу окружения и освобождения этого города», — отметил Кнутов.

По оценкам Военной хроники, потеря Купянска может усугубить положение ВСУ сразу на нескольких направлениях. Так, к югу от Купянска-Узлового находится оккупированный украинскими боевиками Славянск, снабжение которого при таком развитии событий может быть нарушено. Кроме того, освобождение Купянска от ВСУ может открыть ВС РФ путь на Шевченково и Чугуев по трассе Н-26.

Российская артиллерия также получит возможность наносить удары по объектам ВСУ в Чугуеве, расстояние до которого от Купянска по автомобильным дорогам составляет 80 км, а напрямую — менее 65 км.

«Чугуев — это город недалеко от Харькова. Безусловно, это важное и нужное направление для продвижения российских войск», — отметил в беседе с RT кандидат военных наук, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

В данный момент Киев на Купянском направлении задействует пока лишь оперативные резервы, в то время как основные силы ВСУ участвуют в контрнаступлении на Запорожье и на Южно-Донецком направлении.

Военная хроника допускает, что для укрепления обороны в Купянском районе ВСУ потребуется привлечь стратегические резервы. Не исключено также, что Киев снимет некоторые подразделения с других участков фронта. Однако оба варианта «упираются в нехватку боекомплекта и невозможность подавить или хотя бы нарушить работу российской авиации, применяющей бомбы и управляемые ракеты с дистанции 40—50 км», констатируют авторы Telegram-канала.

В этих условиях, как утверждается в материале Военной хроники, вариантов реагирования на действия РФ у Киева «немного, и ни один из них не является для украинской армии хорошим или хотя бы приемлемым».

«Бои будут серьёзными»

По словам аналитиков, в последние недели ВС РФ удалось завладеть инициативой на Купянском и Краснолиманском направлениях.

«На Краснолиманском и Купянском направлениях российские войска смогли овладеть инициативой. В районе Красного Лимана у нас появилась перспектива выхода в сторону Славянска, а на Купянском направлении идёт практически настоящее наступление», — констатировал Юрий Кнутов.

Александр Бартош, в свою очередь, полагает, что ВСУ будут пытаться удержать Купянск в силу его значимости как логистического центра.

Улица в Купянске

РИА Новости

«Купянск — это очень важный центр коммуникаций, через который проходят автомобильные и железные дороги. Он обеспечивает связь Харьковской области с частью Украины, которая находится под контролем киевского режима. Поэтому бои за город будут серьёзными. Овладение им, если оно состоится, будет весьма существенным успехом наших войск на этом направлении», — пояснил эксперт.

Как уточнил Юрий Кнутов, освобождение Купянска силами ВС РФ «имеет принципиальное значение и крайне важно, потому что позволит в дальнейшем развивать наступление на Харьков».

«Если посмотреть по прямой, то от Купянска до Харькова примерно 100 км, а по автомобильной дороге — 120 км. Окружение Харькова будет иметь ключевое значение с точки зрения боевых действий на Украине в принципе, потому что освобождение этого города или даже его блокирование будет означать крах всей стратегии не только киевского режима, но и НАТО», — заключил аналитик.