Военная хроника рассказала об усложняющейся для ВСУ ситуации на Купянском направлении

Военная хроника рассказала об усложняющейся для украинских военных ситуации на Купянском направлении.

«Ситуация на этом направлении для ВСУ стремительно усложняется. Вариантов реагирования немного, и ни один из них не является для украинской армии хорошим или хотя бы приемлемым», — говорится в материале.

Отмечается, что подразделения ВС России в ходе наступления вплотную приблизились к Синьковке — одному из последних населённых пунктов перед Купянском в Харьковской области. Купянск, до которого российской армии осталось всего 7 км, как и объекты ВСУ вокруг него, находится в зоне поражения российской артиллерии.

Параллельно с этим российские войска продвинулись в сторону Каменки и Двуречной на северо-востоке Харьковской области, что заставило ВСУ растянуть силы и разуплотнить оборону на этих направлениях. Последние четыре недели все приграничные объекты ВСУ — штабы рот и батальонов, склады с топливом и боеприпасами — активно отрабатывала российская авиация.

«Бомбы ФАБ-250-М62 и УПАБ-1500 применялись с дальности 50 км, из-за чего комплексы ПВО ВСУ малой дальности Aspide и советские «Стрела» не успевали среагировать и были уничтожены вместе с ключевыми объектами украинской армии. Спустя несколько недель воздушных ударов по позициям ВСУ в Купянском районе практически все подразделения украинской армии начали испытывать нехватку боеприпасов», — указывает Военная хроника.

Уточняется, что для обороны Купянского района было оставлено не менее десяти крупных соединений ВСУ: 10-й и 36-й отдельные стрелковые батальоны, 5-й отдельный батальон, 3-я отдельная танковая бригада, 14-я ОМБр, 103-я и 105-я бригады ТРО, 92-я ОМБр, 132-й ОДШБ, 27-я ОРеАБр. При этом наибольшие силы ВСУ брошены на оборону Синьковского выступа, защита которого, мягко говоря, осложнена некоторыми особенностями рельефа. Синьковку и Купянск часто сравнивают с Артёмовском из-за географического расположения.

«Оба населённых пункта находятся в низине и окружены холмами, что осложняет их оборону и упрощает штурм с применением артиллерии. Другой проблемной точкой в Купянском районе для ВСУ является так называемый восточный угол — место, где расположены сёла Котляровка и Кисловка. Через них проходит железнодорожная ветка, ведущая напрямую в Купянск-узловой — центральный логистический хаб ВСУ (не считая Чугуева и Харькова) на Харьковском направлении, связывающий три области Украины», — отмечается в материале.

К югу от Купянска-узлового, помимо небольших городов, находится Славянск, снабжение которого может быть нарушено при оставлении Купянска украинскими войсками.

Помимо потери контроля над железнодорожным сообщением, оставление Купянска ВСУ может открыть ВС России путь на Шевченково и Чугуев по трассе Н-26.

«Расстояние от Купянска до Чугуева по автомобильным дорогам — 80 км, прямое расстояние — меньше 65 км, что при потере Купянска украинской армией автоматически означает появление возможности отрабатывать по Чугуеву реактивной дальнобойной артиллерией и планирующими авиабомбами ФАБ-250-М62», — объясняет Военная хроника.

Основные силы украинской армии задействованы в наступлении на Запорожье и на Южно-Донецком направлении. Попытка удержать ВС России под Купянском с помощью оперативных резервов пока ни к чему не привела.

«Скорее всего, для создания эффективной обороны по границам Купянского района ВСУ потребуется привлечение стратегических резервов. Возможно, хотя и маловероятно, что для приостановки или как минимум замедления наступления ВС России в этом районе ВСУ снимут некоторые подразделения с других участков фронта. Оба варианта с привлечением стратегических резервов или фронтовых частей упираются в нехватку боекомплекта и невозможность подавить или хотя бы нарушить работу российской авиации, применяющей бомбы и управляемые ракеты с дистанции 40—50 км», — указано в анализе.

Кроме того, не прекращается применение БПЛА «Герань-2» и баллистических ракет «Искандер» по особо важным объектам ВСУ в этом районе, что ещё сильнее усложняет оборону Купянского района и с каждым разом требует привлечения всё более крупных сил.

Ранее в Минобороны России заявили, что штурмовые отряды улучшили положение на Купянском направлении.

10 августа украинские власти объявили обязательную эвакуацию людей в Купянском районе Харьковской области.