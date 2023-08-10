Возле Севастополя, в Московской и Калужской областях: МО сообщило об уничтожении украинских БПЛА в трёх регионах России

Киевский режим в ночь на 10 августа пытался атаковать три региона России посредством 13 беспилотников. Как сообщает Минобороны РФ, два БПЛА, летящих в направлении Москвы, были уничтожены средствами ПВО в небе над Московской и Калужской областями, два были сбиты возле Севастополя, ещё девять подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение в Чёрном море. В результате пресечённых террористических атак пострадавших и разрушений нет, заключили в МО РФ.

В ночь на 10 августа были пресечены попытки украинских военных осуществить террористические атаки беспилотниками на территории трёх регионов России, сообщает Министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Указывается, что два беспилотника, летящие в направлении Москвы, были уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославецким районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области. При этом вблизи Севастополя дежурными средствами ПВО было поражено два БПЛА, ещё девять подавлено средствами радиоэлектронной борьбы. Не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Чёрного моря.

«В результате пресечённых террористических атак пострадавших и разрушений нет», — подчеркнули в МО.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале отметил, что два ударных дрона были сбиты около четырёх часов утра в Калужской области и в районе ЦКАДа.

В свою очередь, губернатор Калужской области Владислав Шапша указал, что в результате уничтожения беспилотника в Малоярославецком районе последствий для людей и инфраструктуры нет.

При этом губернатор Севастополя Михаил Развозжаев подчеркнул, что атака киевского режима с использованием 11 БПЛА была отражена флотом во взаимодействии с силами ПВО.

«Все службы продолжают контроль обстановки», — добавил он.

Накануне Минобороны РФ сообщало об уничтожении средствами ПВО двух БПЛА. Как указывал Собянин, один из них был ликвидирован в районе Домодедова, второй — в районе Минского шоссе.

«Неонацистский киевский режим подло прибегает к использованию террористических методов»

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев в ходе брифинга 9 августа, комментируя последние атаки киевского режима с использованием беспилотников, отметил, что они не имеют никакого военного смысла и носят исключительно террористический характер.

Напомним, что 4 августа ВСУ безуспешно пытались атаковать порт Новороссийска двумя безэкипажными катерами. В ночь на 5 августа с использованием безэкипажного морского дрона было атаковано российское гражданское судно «Сиг», находившееся на рейде близ Керченского пролива. На судне находились 11 человек, никто не пострадал. Украинские войска для атаки на танкер использовали безэкипажный морской дрон.

«По счастливой случайности эти действия не привели к масштабной экологической катастрофе в Чёрном море», — заметил Зайцев.

6 августа украинский БПЛА был уничтожен на территории Подольского района при попытке прорваться в Москву.

«Не имея возможности продемонстрировать своим западным хозяевам результат на поле боя, неонацистский киевский режим и далее подло прибегает к использованию террористических методов против жителей России, нанося удары по гражданским объектам, в том числе вдали от линии фронта, — сказал Зайцев. — Все преступления военнослужащих ВСУ, украинских националистов и представителей киевского режима тщательно фиксируются российскими правоохранительными органами. Украинских преступников ждёт неотвратимое наказание».

При этом на прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 2 августа констатировала, что США и страны ЕС не высказали «ни слова осуждения» в связи с террористическими методами киевского режима по разрушению гражданских объектов и запугиванию мирного населения РФ.

«Нам также известно, что западные страны не только на словах поощряют террористические методы киевского режима, но и непосредственно участвуют в организации терактов, поставляя вооружения и передавая необходимые разведданные», — поясняла она.