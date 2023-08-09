Один в районе Домодедова, второй — на Минском шоссе: средства ПВО сбили два украинских БПЛА в Подмосковье

Ночью в Московской области средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотника. Как указали в Минобороны РФ, в результате пресечённой террористической атаки пострадавших и разрушений нет. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, один БПЛА был сбит в районе Домодедово, второй — возле Минского шоссе.

В ночь на 9 августа над территорией Московской области была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Средствами ПВО уничтожены два БПЛА. В результате пресечённой террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что была попытка пролёта на город двух боевых беспилотников: «Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе».

В последние месяцы киевский режим систематически осуществляет попытки атаковать объекты в Москве и области при помощи беспилотников.

Так, 6 августа в районе 11:00 мск украинский БПЛА был уничтожен на территории Подольского района при попытке прорваться в Москву.

В ночь на 1 августа два украинских БПЛА были уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Подмосковья. Ещё один аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и потерпел крушение на территории комплекса «Москва-Сити», было нарушено остекление на площади 150 кв. м.

В ночь на 30 июля один БПЛА был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района, ещё два беспилотника были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение на территории Москва-Сити, незначительно повредив фасады на двух офисных зданиях. В распоряжении RT оказались кадры момента падения украинского беспилотника. Видео снято на камеры наблюдения башни «Федерация».

Утром 28 июля войска киевского режима пытались нанести удар по объектам в Московской области при помощи одного беспилотника, его уничтожили.

24 июля в Москве была отражена атака двух БПЛА, которые были подавлены средствами РЭБ.

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Помимо беспилотных летательных аппаратов, ВСУ также применяют морские беспилотники.

В ночь на 1 августа в Минобороны РФ сообщали об уничтожении трёх полупогружных безэкипажных катеров ВСУ, пытавшихся атаковать российские гражданские транспортные суда, которые следовали к проливу Босфор в юго-западной части Чёрного моря.

Также по теме Пострадавших нет, судно на плаву: в Росморречфлоте рассказали об атаке на танкер у Керченского пролива В ночь на 5 августа танкер «Сиг» получил пробоину с правого борта в районе машинного отделения, заявили в Росморречфлоте. По данным...

На следующий день ВСУ пытались атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Чёрного моря.

В ночь на 4 августа киевский режим пытался двумя безэкипажными катерами атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Их обнаружили и уничтожили огнём из штатного вооружения российских кораблей.

В ночь на 5 августа танкер «Сиг» получил пробоину с правого борта в районе машинного отделения, в результате чего потерял способность передвигаться самостоятельно. На судне находились 11 человек, никто не пострадал. Украинские войска для атаки на танкер использовали безэкипажный морской дрон.

Как указывали в МИД России, ответственность за теракт фактически взяла на себя СБУ в лице её председателя Василия Малюка, который «со свойственной укронацистам бесчеловечностью назвал нацеленный на убийство безоружных мирных людей циничный теракт «законным, логичным и эффективным шагом»».

«Решительно осуждаем террористическую атаку гражданского судна, которая грозила не только гибелью его экипажу, но и несла угрозу масштабной экологической катастрофы. Киевский режим, не встречая осуждения со стороны западных стран и международных организаций, активно применяет всё новые террористические методы, на этот раз в акватории Чёрного моря. Подобным варварским акциям не может быть оправдания, они не останутся без ответа, их авторы и исполнители неминуемо понесут наказание», — заявляла официальный представитель ведомства Мария Захарова.