Собянин: два боевых беспилотника сбиты на подлётах к Москве
Была предпринята попытка атаковать Москву двумя беспилотниками, оба были сбиты системами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Была попытка пролёта на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО», — написал Собянин в своём Telegram-канале.
По его словам, один БПЛА был сбит в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе.
Информации о пострадавших пока нет.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен