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Собянин: два боевых беспилотника сбиты на подлётах к Москве

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Была предпринята попытка атаковать Москву двумя беспилотниками, оба были сбиты системами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Была попытка пролёта на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

По его словам, один БПЛА был сбит в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе.

Информации о пострадавших пока нет.

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