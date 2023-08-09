Собянин: два боевых беспилотника сбиты на подлётах к Москве

Была предпринята попытка атаковать Москву двумя беспилотниками, оба были сбиты системами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Была попытка пролёта на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

По его словам, один БПЛА был сбит в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе.

Информации о пострадавших пока нет.