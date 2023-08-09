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МО России: над Подмосковьем пресечена попытка Киева осуществить атаку БПЛА

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Над территорией Московской области была пресечена попытка осуществления террористической атаки беспилотниками со стороны киевского режима, сообщает Минобороны России.

«Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что оба БПЛА были уничтожены системами ПВО.

В результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что была предпринята попытка атаковать Москву двумя беспилотниками, оба были сбиты системами ПВО.

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