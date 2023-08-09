МО России: над Подмосковьем пресечена попытка Киева осуществить атаку БПЛА
«Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что оба БПЛА были уничтожены системами ПВО.
В результате происшествия пострадавших и разрушений нет.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что была предпринята попытка атаковать Москву двумя беспилотниками, оба были сбиты системами ПВО.