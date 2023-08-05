Пострадавших нет, судно на плаву: в Росморречфлоте рассказали об атаке на танкер у Керченского пролива

В ночь на 5 августа танкер «Сиг» получил пробоину с правого борта в районе машинного отделения, заявили в Росморречфлоте. По данным федерального агентства, это произошло, предположительно, в результате атаки морского беспилотника. К месту ЧП были направлены спасательные суда. В результате инцидента никто не пострадал, корабль остался на плаву.

Российский танкер «Сиг» получил повреждения в результате атаки, предположительно, морского беспилотника. Инцидент произошёл в районе Керченского пролива. По информации Федерального агентства морского и речного транспорта, 4 августа около 23:20 судно получило пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта.

«Пострадавших нет. Судно на плаву. Экипаж приступил к борьбе с поступлением забортной воды в машинное отделение», — говорилось в сообщении.

В район инцидента были направлены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» СБС «Меркурий» и НИС «Импульс».

«Произведена обоновка аварийного судна. Поступление забортной воды прекращено. С НИС «Импульс» на СБС «Меркурий» переданы водоотливные средства. По состоянию на 04:00 ведётся подготовка к откачке кормовых балластных танков АС и установке пластыря», — говорилось в одном из последующих сообщений.

Как сообщил позднее ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) Новороссийска, танкер был повреждён в самом проливе. На судне находились 11 человек, никто из них не пострадал.

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Позднее также стало известно об отсутствии угрозы затопления танкера.

«Изменений нет, стоит на месте. Экипаж на месте... Вода уже перестала поступать», — цитирует заявление представителя МСКЦ РИА Новости.

Отметим, что 2 августа Минобороны России ограничило движение по Керченскому проливу. Из опубликованной на сайте ведомства информации следовало, что плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полёты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены в районе, ограниченном береговой чертой.

Уточнялось, что исключения предусмотрены для кораблей, катеров и судов ВМФ, ФСБ и Росгвардии. Кроме того, исключение распространяется на водный транспорт, следующий транзитом или в рядом расположенные порты в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям.

Атаки на Крымский мост

Напомним, что в середине июля два беспилотных надводных аппарата Украины атаковали автомобильную часть Крымского моста. В результате произошедшей 17 июля атаки оказалась повреждена одна из секций транспортного перехода. Это была уже вторая крупная атака на объект, первая произошла в октябре 2022 года.

В момент взрыва 17 июля по мосту ехал автомобиль, в котором находилась семья из Новооскольского городского округа. Погибли супруги Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь Ангелина получила ранения средней тяжести.

Также по теме «Отработали чётко и слаженно»: Минобороны РФ сообщило об отражении атаки 28 БПЛА на Крым Киевский режим в ночь на 18 июля попытался осуществить террористическую атаку на объекты на территории Крыма с использованием 28 БПЛА,...

Позднее Владимир Путин поручил силовым ведомствам «детально разобраться» в произошедшем. Глава государства также заявил, что ожидает «конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта», учитывая, что это уже второй теракт на Крымском мосту.

Президент назвал произошедшее очередной террористической атакой, не имеющей значения с военной точки зрения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. Кроме того, Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке.

Минобороны России с 18 июля сообщило о нескольких ударах возмездия по украинским объектам, где готовились теракты против РФ с применением морских дронов. Кроме того, в тот же день в ведомстве заявили о пресечении очередной украинской атаки с применением беспилотников.

По данным ведомства, киевский режим намеревался провести террористическую атаку 28 беспилотными дронами на территории Крыма. Как следовало из сообщения МО РФ, 17 украинских БПЛА было уничтожено средствами ПВО, ещё 11 беспилотников было подавлено средствами РЭБ. Не достигнув цели, они потерпели крушение.