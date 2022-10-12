Задержаны восемь человек: ФСБ назвала ГУР Минобороны Украины организатором теракта на Крымском мосту

В ФСБ заявили, что организаторами теракта на Крымском мосту были главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. В данный момент задержаны восемь человек: пятеро россиян, трое граждан Украины и Армении. По данным ведомства, взрывное устройство было переправлено по морю из Одессы в Болгарию, а на территорию РФ оно попало через границы Армении и Грузии. Бомба была закамуфлирована в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой. Напомним, что в результате подрыва грузовика на Крымском мосту погибли по меньшей мере три человека.

В рамках расследования уголовного дела о теракте на Крымском мосту задержаны восемь человек и установлен организатор преступления. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации установлено, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к настоящему моменту задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.

Также ФСБ предоставила маршрут и действия, которые совершались с грузовиком, взорвавшимся на Крымском мосту утром 8 октября.

Отмечается, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг и в начале августа отправлено из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО «Транслогистик УА» и Baltex Capital S.A. К переправке груза из Болгарии в Грузию, а затем в Армению были привлечены граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало, Денис Олегович Ковач, Роман Иванович Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян.

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Груз был растаможен по правилам ЕАЭС, и была произведена подмена документов в период с 29 сентября по 3 октября 2022 года в Ереване в терминале «Трансальянс». После этого его отправителем уже являлось ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Армения), а получателем — ООО «Лидер» (Москва).

В дальнейшем на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября 2022-го груз пересёк российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс». 6 октября фуру разгрузили на оптовой базе Армавира Краснодарского края.

7 октября при содействии Соломко, гражданина Украины Владимира Васильевича Злобы и ещё пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО «ТЭК-34» (Ульяновск), а получателем — несуществующая фирма в Республике Крым. В этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира, 1971 года рождения, который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06:03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлён подрыв. Указывается, что контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся Иваном Ивановичем. Для координации он использовал как виртуальный анонимный номер, приобретённый в сети интернет, так и зарегистрированный на гражданина Украины, жителя Кременчуга, Сергея Владимировича Андрейченко.

«Расследование теракта продолжается. Все его организаторы и соучастники, в том числе иностранные граждане, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством», — констатировали в ФСБ.

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Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля. После этого загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава. Также частично обрушились два автомобильных пролёта моста.

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По данным Следственного комитета, погибли три человека, тела двух из них найдены.

При этом накануне информационные агентства сообщили, что число погибших увеличилось до четырёх.

Вечером 10 октября председатель СК Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по статье «Терроризм». Он отмечал, что маршрут движения грузовика проходил через Болгарию, Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодарский край. При этом были установлены перевозчики — лица, участвовавшие в организации движения фуры.

В свою очередь, глава государства подчеркнул, что подрыв Крымского моста направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

«Здесь, как вы только что доложили, сомнений нет — это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — говорил Путин.