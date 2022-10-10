Хуснуллин заявил о необходимости замены двух пролётов ж/д полотна Крымского моста

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что, предварительно, необходимо заменить два пролёта железнодорожного полотна на Крымском мосту.

Об этом вице-премьер сказал в ходе совещания правительства.

Он отметил, что проводится обследование железнодорожного полотна.

При этом вице-премьер подчеркнул, что уже в первый день после теракта силами специалистов Крымской железной дороги было восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов, передаёт РИА Новости.

Также Хуснуллин заявил, что ремонтные работы не оказывают влияние на доставку грузов и пассажиров.

Ранее Хуснуллин сообщил о запуске движения по двум автомобильным полосам Крымского моста.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.