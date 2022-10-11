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В Керчи и Ленинском районе Крыма ввели «жёлтый» уровень террористической опасности

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на территории городского округа Керчь и Ленинского района республики до 23 октября введён «жёлтый» уровень террористической опасности.
В Керчи и Ленинском районе Крыма ввели «жёлтый» уровень террористической опасности
  • РИА Новости

«До 20:00 23 октября 2022 года на территории городского округа Керчь и Ленинского района Республики Крым будет действовать высокий («жёлтый») уровень террористической опасности», — написал Аксёнов в Telegram

Правоохранительные органы принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан.

Ранее Аксёнов заявил, что в северных районах региона и на объектах инфраструктуры до 23 октября продлён «жёлтый» уровень террористической опасности.

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