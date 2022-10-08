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В Крыму продлили «жёлтый» уровень террористической опасности

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в северных районах региона и на объектах инфраструктуры до 23 октября продлён «жёлтый» уровень террористической опасности.
В Крыму продлили «жёлтый» уровень террористической опасности
  • РИА Новости

«Высокий («жёлтый») уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов», — заявил он в своём Telegram-канале.

Аксёнов отметил, что ситуация в Крыму полностью контролируется силовыми структурами и правоохранительными органами.

Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению российского президента Владимира Путина в связи с ЧП на Крымском мосту создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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