Хуснуллин возглавил правительственную комиссию по расследованию ЧП на Крымском мосту

Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению российского президента Владимира Путина создал правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Михаил Мишустин по поручению президента создал правительственную комиссию в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту. Комиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин», — говорится в сообщении кабмина в Telegram.

Отмечается, что в комиссию вошли представители от Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, главы Краснодарского края и Республики Крым.

Ранее в НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, после взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Позднее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что сроки восстановления Крымского моста станут известны после тушения пожара.