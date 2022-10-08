Аксёнов: сроки восстановления Крымского моста станут известны после тушения пожара

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что сроки восстановления Крымского моста станут известны после тушения пожара.

В своём Telegram-канале он заявил, что в результате ЧП обрушились два пролёта автомобильного полотна ветки, идущей из Краснодара в Керчь. При этом загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По его словам, сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав.

«Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения», — сказал он.

Ранее в НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, после взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.