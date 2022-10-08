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В Севастополе накоплен запас продовольствия и бензина на 40 суток

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что запасов продовольствия и бензина в городе хватит на 40 суток, дефицита не будет.
В Севастополе накоплен запас продовольствия и бензина на 40 суток
  • globallookpress.com
  • © Ministry of Culture Russia

«Запас бензина в Севастополе на 40 суток, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация», — написал он в Telegram.

Ранее в НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, после взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Позднее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что сроки восстановления Крымского моста станут известны после тушения пожара.

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