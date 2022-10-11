В Софии заявили, что взорванный на Крымском мосту грузовик никогда не был в Болгарии

Власти Болгарии со ссылкой на итоги расследования спецслужб заявили, что грузовик, взорванный на Крымском мосту, никогда не был на территории Болгарии.

«Бесспорно установлено, что грузовик, взорванный на Крымском мосту, никогда не находился на территории Болгарии, которая была указана в качестве отправной точки его маршрута», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы болгарского правительства.

В ведомстве отметили, что предоставили всю необходимую информацию по делу в прокуратуру.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что заказчиками, авторами и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины.

Глава СК России Александр Бастрыкин сообщил, что дело о подрыве на Крымском мосту заведено по статье «Терроризм».

Он также отмечал, что маршрут движения грузовика пролегал через Болгарию, Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодарский край.