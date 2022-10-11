В Софии заявили, что взорванный на Крымском мосту грузовик никогда не был в Болгарии
- AFP
«Бесспорно установлено, что грузовик, взорванный на Крымском мосту, никогда не находился на территории Болгарии, которая была указана в качестве отправной точки его маршрута», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы болгарского правительства.
В ведомстве отметили, что предоставили всю необходимую информацию по делу в прокуратуру.
8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что заказчиками, авторами и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины.
Глава СК России Александр Бастрыкин сообщил, что дело о подрыве на Крымском мосту заведено по статье «Терроризм».
Он также отмечал, что маршрут движения грузовика пролегал через Болгарию, Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодарский край.