В Росморречфлоте подтвердили получение пробоины танкером СИГ в результате атаки дрона
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«Получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.
Судно находится на плаву, экипаж ведёт борьбу с поступлением забортной воды в машинное отделение.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки ВСУ был повреждён гражданский российский танкер СИГ.