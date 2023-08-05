В Росморречфлоте подтвердили получение пробоины танкером СИГ в результате атаки дрона

Российский танкер СИГ получил пробоину, предположительно, в результате атаки морского беспилотного аппарата, в ходе инцидента никто не пострадал, сообщает Росморречфлот.

«Получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.

Судно находится на плаву, экипаж ведёт борьбу с поступлением забортной воды в машинное отделение.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки ВСУ был повреждён гражданский российский танкер СИГ.