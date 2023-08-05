Рогов заявил, что в результате атаки ВСУ был повреждён гражданский российский танкер СИГ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки морских дронов ВСУ в Керченском проливе, по предварительным данным, был повреждён гражданский российский танкер СИГ.

Об этом он написал в своём Telegram-канале. Отмечается, что несколько членов экипажа пострадали. Ранее Рогов сообщил об уничтожении трёх надводных дронов в Керченском проливе.