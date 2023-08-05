Рогов заявил, что в результате атаки ВСУ был повреждён гражданский российский танкер СИГ
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки морских дронов ВСУ в Керченском проливе, по предварительным данным, был повреждён гражданский российский танкер СИГ.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что несколько членов экипажа пострадали.
Ранее Рогов сообщил об уничтожении трёх надводных дронов в Керченском проливе.
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