Минобороны: над территорией двух областей и Севастополя пресечены атаки БПЛА

В Минобороны заявили, что над Калужской и Московской областями, а также над Севастополем были пресечены попытки Киева осуществить атаки беспилотниками.

В ведомстве уточнили, что два беспилотника было уничтожено силами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского округа Московской области.

«Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два БПЛА», — говорится в сообщении.

Кроме того, ещё 9 беспилотников было подавлено средствами РЭБ и, не достигнув цели, потерпело крушение в акватории Чёрного моря.

Отмечается, что в результате атак пострадавших и разрушений нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО сбили два ударных БПЛА, летящих в сторону Москвы.