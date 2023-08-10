Ганчев: ВСУ готовят Купянск и Харьковскую область к обороне

Украинские войска готовятся к обороне Купянска и других населённых пунктов Харьковской области, которые затронуло распоряжение Киева о принудительной эвакуации.

Такую информацию предоставил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, пишет ТАСС.

«Эта эвакуация как раз и означает то, что нужно убрать оттуда максимально гражданских лиц, чтобы они не могли фиксировать перемещения военнослужащих, в том числе и западных наёмников, перемещения техники», — сказал он.

Ганчев считает, что эвакуированное население планируется разместить в других населённых пунктах Харьковской области, однако после этого людей эвакуируют в западные области.

Ранее стало известно, что украинское правительство объявило обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области. Также Минобороны России заявило об улучшении позиций штурмовых отрядов российской армии на Купянском направлении фронта.