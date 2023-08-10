Узнать больше

Ганчев: ВСУ готовят Купянск и Харьковскую область к обороне

Короткая ссылка
Украинские войска готовятся к обороне Купянска и других населённых пунктов Харьковской области, которые затронуло распоряжение Киева о принудительной эвакуации.
Ганчев: ВСУ готовят Купянск и Харьковскую область к обороне
  • AP
  • © Libkos

Такую информацию предоставил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, пишет ТАСС.

«Эта эвакуация как раз и означает то, что нужно убрать оттуда максимально гражданских лиц, чтобы они не могли фиксировать перемещения военнослужащих, в том числе и западных наёмников, перемещения техники», — сказал он.

Ганчев считает, что эвакуированное население планируется разместить в других населённых пунктах Харьковской области, однако после этого людей эвакуируют в западные области.

Ранее стало известно, что украинское правительство объявило обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области. Также Минобороны России заявило об улучшении позиций штурмовых отрядов российской армии на Купянском направлении фронта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить