В поисках виноватого: Зеленский раскритиковал сограждан за желание отстраниться от конфликта на Украине

Украинцам, которые пытаются дистанцироваться от конфликта в стране, следует «вернуться к реальности», заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он также пригрозил продолжить «внутреннее очищение» государства от тех, «кто ослабляет Украину». Ранее с подобной критикой в адрес своих сограждан выступила вице-премьер Ирина Верещук, обвинив их в «ментальном отрицании войны». Однако украинские пользователи соцсетей в ответ на претензии политика напомнили о коррупционных скандалах последних месяцев, подчеркнув, что власти нужно начать с себя. Эксперты отмечают, что в Киеве сегодня ищут тех, на кого можно было бы переложить ответственность за отсутствие успехов на поле боя. Однако критика в адрес собственных граждан в итоге может обернуться против самого Зеленского и его окружения, полагают аналитики.

Украинцы должны быть реалистами и не ждать, что в нынешнем конфликте кто-то одержит победу за них, заявил в своём видеообращении в Telegram президент страны Владимир Зеленский.

«Если кому-то уже кажется, что война якобы где-то там, что победить в войне должен кто-то другой, то нужно возвращаться к реальности», — сказал он.

Политик подчеркнул, что «нужно каждый день давать результат для Украины». Он также пригрозил, что продолжит «внутреннее очищение» страны от тех, «кто ослабляет Украину».

Ранее со схожей критикой в адрес сограждан выступила вице-премьер Ирина Верещук, опубликовав на эту тему пространный пост в Facebook*. В нём она обвинила украинцев в том, что они слишком рано «начали расслабляться».

«Это чувствуется по тому, на что люди в последнее время начали тратить свою энергию, время и деньги... Заблаговременное переключение на мирную жизнь и ментальное отрицание войны точно не приближает нашу победу», — написала политик.

Она посетовала, что украинскому обществу сегодня «не хватает атмосферы тех первых недель февраля и марта прошлого года». «Итак, нужно меньше кайфовать и больше работать», — заявила Верещук.

Однако в комментариях под её постом пользователи ответили встречной критикой, напомнив о череде коррупционных скандалов в стране и о том, что «рыба гниёт с головы».

«Не люди начали расслабляться, а верхушка власти начала всё больше и больше воровать», — написала один из комментаторов.

«Кто бы говорил... Стоит копнуть — практически все на отдыхе. А нам тут нужно напрячься. Так есть на кого равняться. Instagram** полон кадров отпусков и тотального отрыва сильных мира сего. А тут мы, оказывается, отрываемся. Нужно напряжение вернуть. Начните с себя, пожалуйста», — заявил другой пользователь.

«Людей расслабляет страшная коррупция. Это же сколько можно так грабить, и никто не понёс никакой ответственности. Этот за границу уехал, награбив, того отпустили под какой-то залог из тех денег, что наворовал. Это кому нужна такая демократия? Почему простых смертных гонят на смерть, а властные мужи сидят при должностях снизу доверху и это их не касается?» — подчеркнула ещё одна комментатор.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук

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© Olena Znak/SOPA Images/LightRocket

В связи с поднявшейся волной возмущения Верещук пришлось даже оправдываться и переадресовывать претензии чиновникам на местах.

«На это нечего сказать... Всё начинается с власти... Каждый, кто сейчас у власти (а также члены их семей), должен осознавать, что на нас смотрят миллионы людей на Украине и за её пределами», — написала политик в новом посте.

Она также призвала чиновников «привести свой стиль жизни в соответствие с военным временем».

Под лупой

На Украине в последние месяцы один коррупционный скандал сменяет другой. Так, в результате расследований украинских СМИ стало известно о нецелевом использовании средств Министерством обороны страны и другими ведомствами. В частности, издание ZN.ua в январе сообщило, что МО закупало продукты для военнослужащих по ценам в несколько раз выше, чем в розничных магазинах. В качестве примера приводилась стоимость яиц, которые министерство приобрело по 17 гривен (почти 44 рубля) за штуку, тогда как в розничных магазинах Киева их цена была около 7 гривен (18 рублей) за штуку. Помимо этого, издание сообщило, что оборонное ведомство заключило контракт на 13 млрд гривен (33,6 млрд рублей) с фирмой, которая ранее фигурировала в уголовном производстве Нацполиции.

При этом в Национальном антикоррупционном бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре поспешили заверить, что были осведомлены о ситуации ещё до публикации и даже вели следствие по своим наработкам. Однако подробности там приводить отказались, сославшись на тайну следствия.

Ещё один скандал разразился вокруг руководителей военкоматов. Одним из первых «пострадавших» стал бывший военком Одесской области Евгений Борисов. У его семьи обнаружили недвижимость и другое имущество в Испании на сумму около $4,5 млн (около 430 млн рублей), которые были приобретены после объявления на Украине всеобщей мобилизации в феврале прошлого года. После этого в Национальном агентстве по противодействию коррупции заявили о начале «мониторинга образа жизни руководителей всех уровней центров комплектования» (военкоматов). Все случаи «разоблачения» коррупционеров предаются широкой огласке.

Так, в конце июля Нацполиция задержала нескольких сотрудников военкоматов в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях из-за организации схемы для уклонения от призыва. Суммы за их услуги варьировались от 9 тыс. гривен (23,3 тыс. рублей) до $1,5 тыс. (143 тыс. рублей), сообщили в департаменте стратегических расследований ведомства.

В августе стало известно о пресечении работы сети посредников, помогавших мужчинам избегать мобилизации. Её организаторами оказалось руководство Белгород-Днестровского военкомата и работников военно-врачебной комиссии. Как заявили в СБУ, стоимость услуги посредников составляла $7—10 тыс. (670—950 тыс. рублей).

А в Киеве районные власти отметились нетривиальным подходом к оснащению бомбоубежищ. В частности, руководство Днепровского района в апреле объявило тендер на закупку барабанов из натуральной кожи по цене от 1,9 тыс. гривен (4,9 тыс. рублей) до 4 тыс. гривен (10,3 тыс. рублей) за штуку. Общая стоимость тендера составила около 900 тыс. гривен (2,33 млн рублей). Аргументом в пользу данной закупки была заявлена необходимость «психологической разгрузки» детей в укрытиях во время воздушных тревог.

При этом, как сообщили в июне 2023-го на сайте Киевского горсовета, только 65% бомбоубежищ города пригодны для использования.

Украинцы в бомбоубежище в Киеве

AFP

© Sergei SUPINSKY

В июле же скандал разгорелся вокруг зампредседателя комитета по национальной безопасности Верховной рады Юрия Аристова. Украинские СМИ сообщили, что чиновник был замечен на отдыхе на Мальдивских островах. И это при том, что ещё в январе Зеленский указом запретил ряду чиновников и правоохранителей выезжать за рубеж не в служебных целях. Поездка на курорт стоила Аристову мандата.

«Нужен новый виноватый»

Опрошенные RT эксперты отмечают, что нынешняя критика киевских властей в адрес сограждан обусловлена «поиском виноватых» в неудаче контрнаступления.

«Зеленскому на саммите НАТО в Вильнюсе ясно дали понять о недопустимости критики в адрес западных партнёров. Его жалобы на недостаточную помощь, из-за чего якобы буксует контрнаступление, вызвали только раздражение. И теперь киевским властям нужен новый виноватый. И на эту роль хорошо подходит народ, который уже устал от затянувшегося конфликта и стремится налаживать свою жизнь даже в военных условиях», — пояснил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

К тому же в Киеве начинают ощущать перемену настроений в обществе, которое возмущает красивая жизнь украинских чиновников на фоне боевых действий, отметил эксперт.

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«Невозможно лгать обществу и кормить его сказками о победах на фронте при очевидной неудаче контрнаступления. Это всё усугубляется вскрывающимися фактами того, как на войне наживаются власть имущие. Отсюда усиление критических настроений среди населения и резкая реакция на это со стороны руководства», — сказал Шаповалов.

По его словам, сегодня идёт перестройка украинской пропагандистской машины на установку, согласно которой в отсутствии успехов якобы виноваты непатриотичные граждане, мешающие псевдопатриотичной власти победить в этой войне.

«Это старый пропагандистский трюк под названием «нож в спину». Так, Германия во время Первой мировой войны объясняла свои неудачи тем, что якобы есть враги внутри немецкого общества, которые мешают Германии победить своих противников. По этому пути сейчас идёт офис Зеленского», — рассказал эксперт.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в разговоре с RT отметила, что чистки во властных кругах по указу Зеленского — лишь ширма.

«От перестановки мест слагаемых коррупция на Украине не меняется. Коррупция стала принципиальным, системообразующим столпом страны. Пока там есть что воровать, чиновники будут это делать. Ведь контрнаступление помогает списать все недостачи. От населения же требуется быть сильным и верить в светлое будущее. И для этого власти пытаются давить на его патриотические чувства», — рассуждает аналитик.

Офис президента Украины

Gettyimages.ru

© Sergii Kharchenko/NurPhoto

Федосова также выразила мнение, что, позволяя себе критику в адрес сограждан, в окружении Зеленского исходят из понимания невозможности провести выборы в ближайшее время. Соответственно, смены власти руководство не боится, пояснила она.

Между тем Владимир Шаповалов считает, что безосновательные претензии к населению могут быть чреваты для режима Зеленского. Тем более что накануне военной операции у президента был довольно низкий рейтинг, подчеркнул он.

«До добра подобная критика в адрес своего потенциального электората не доведёт. Да, в условиях военных действий Зеленскому удалось уничтожить оппозицию репрессивными методами, заглушить инакомыслие и добиться на определённой стадии усиления своих позиций. Но рано или поздно ситуация вернётся на исходную точку, то есть общество перестанет доверять Зеленскому и может попытаться сместить его. И его критика в отношении народа только ускоряет этот процесс», — резюмировал Шаповалов.

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** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.