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На Украине анонсировали проверку руководящего состава военкоматов на коррупцию

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Глава украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Александр Новиков в эфире телемарафона анонсировал проверку руководящего состава военкоматов на предмет коррупции в течение трёх месяцев.
На Украине анонсировали проверку руководящего состава военкоматов на коррупцию
  • РИА Новости

«НАПК в течение трёх месяцев проверит весь руководящий состав всех военкоматов. Это сотни руководителей военкоматов. Мы запросили информацию в Минобороны», — цитирует его РИА Новости.

По словам Новикова, после того, как в НАПК получат список, будет произведена проверка каждого из числа руководства. Кроме того, проверке подлежит имущество близких родственников.

Ранее стало известно, что несколько украинских военкоматов, которые находились ранее на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, были оборудованы камерами в подвалах для заключения уклонистов и их убеждения таким образом служить в ВСУ.

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинские военкомы за время мобилизации стали миллионерами.

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