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Ряд украинских военкоматов были оборудованы камерами в подвалах для заключения уклонистов

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Несколько украинских военкоматов, которые находились ранее на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, были оборудованы камерами в подвалах для заключения уклонистов и их убеждения таким образом служить в Вооружённых силах Украины.
Ряд украинских военкоматов были оборудованы камерами в подвалах для заключения уклонистов
  • AP

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российскую военнослужащую.

По её словам, один из таких подвалов обнаружен в бывшем украинском военкомате в Северодонецке (ЛНР). Там содержались украинские призывники, отказывавшиеся от военной службы.

Военнослужащая уточнила, что данное место использовалось для «мягкого внушения» необходимости подписания контракта или службы в украинской армии.

Также она показала журналистам камеры в подвале военкомата.

Ранее активист николаевского подполья рассказал, что в Николаеве в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора.

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