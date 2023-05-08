Ряд украинских военкоматов были оборудованы камерами в подвалах для заключения уклонистов
- AP
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российскую военнослужащую.
По её словам, один из таких подвалов обнаружен в бывшем украинском военкомате в Северодонецке (ЛНР). Там содержались украинские призывники, отказывавшиеся от военной службы.
Военнослужащая уточнила, что данное место использовалось для «мягкого внушения» необходимости подписания контракта или службы в украинской армии.
Также она показала журналистам камеры в подвале военкомата.
Ранее активист николаевского подполья рассказал, что в Николаеве в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора.