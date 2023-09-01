Breitbart: отставка главы Минобороны Британии Уоллеса стала потерей для Украины

Отставка министра обороны Британии Бена Уоллеса привела к потере Украиной одного из ближайших союзников.

Такое мнение выразили обозреватели американского издания Breitbart.

«Украина теряет одного из своих ближайших союзников из-за отставки министра обороны Великобритании Уоллеса», — говорится в статье.

По данным издания, Уоллес в течение четырёх лет курировал «военную реакцию» Великобритании на конфликт на Украине.

Ранее новым главой Минобороны Британии был назначен Грант Шэппс.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Уоллеса агентом 006, бесславно покинувшим поле боя.