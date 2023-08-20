«Запад не сможет вечно платить»: Rheinmetall в ближайшее время намерен начать обслуживание танков на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall уже в августе планирует запустить на Украине обслуживание танков. Об этом заявил председатель правления компании Армин Паппергер. По его словам, первые 12 украинских работников уже начали обучение в Германии, вскоре к ним присоединится ещё столько же специалистов. Паппергер также подтвердил планы концерна как можно скорее организовать производство танков на Украине, взяв в аренду мощности советских времён. Впрочем, эксперты сомневаются, что заявленные германской стороной планы могут быть реализованы в полной мере, поскольку для этого Украине нужны рабочая сила, комплектующие и грамотно выстроенная логистика. Кроме того, подобные заводы станут законной целью для ВС РФ, о чём уже не раз заявляли в Москве, напоминают аналитики.

Германский оборонный концерн Rheinmetall намерен в текущем месяце начать обслуживать танки на Украине, заявил председатель правления компании Армин Паппергер.

«Мы запустим техобслуживание уже в этом месяце. Первые 12 украинских работников уже завершили обучение в Германии, теперь придут ещё 12», — сообщил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Паппергер также подтвердил планы германского концерна как можно скорее организовать производство танков на Украине.

«Это может случиться быстро, там предостаточно хорошо оснащённых танковых заводов советских времён. Мы собираемся их арендовать и потом на одной или двух сборочных линиях выпускать технику по стандартам НАТО. Мы хотим делать это прямо там, потому что однажды Украина должна стать независимой в сфере производства вооружения. Запад не сможет вечно платить по всем счетам. Президент Зеленский разделяет это мнение», — рассказал Паппергер.

Также по теме «Безумный бизнес-план»: почему в Германии заявили о готовности создать на Украине предприятие по сборке танков Германский оборонный концерн Rheinmetall сообщил о готовности создать на Украине предприятие по сборке танков Panther после окончания...

Он также выступил с утверждением, что Rheinmetall «в состоянии пополнить боеприпасы» Украины, несмотря на то что склады «по всей Европе пустуют».

«Артиллерии нужно 1—1,2 млн снарядов в год. В следующем году Rheinmetall произведёт 600 тыс. из них. Мы ведём переговоры ещё о 130 тыс. Схожая ситуация с танковыми боеприпасами: нам понадобится как минимум семь лет, чтобы заполнить склады. Что будет потом, никто не знает», — сказал Паппергер.

Ранее, в конце июля, глава Rheinmetall заявил в интервью изданию Der Spiegel о намерении концерна начать ремонт танков на Украине через несколько недель. В Германии, по его словам, уже тогда обучали «украинцев для этой работы».

Как пояснили журналисты газеты, в ближайшие месяцы потребность в ремонте, вероятно, возрастёт из-за украинского контрнаступления.

«Объект (по ремонту танков на Украине. — RT) станет частью сети ремонтных центров для немецкой военной техники, которая нуждается в починке после того, как она поломалась, пришла в негодность или была подбита на Украине, — отмечают журналисты. — В то же время до сих пор были опасения за безопасность, ведь при строительстве центров технического обслуживания внутри страны есть риск нападений со стороны российских вооружённых сил».

Военнослужащие ВСУ

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«Законная военная цель»

Напомним, в марте глава Rheinmetall в интервью газете Rheinische Post сообщил, что концерн ведёт переговоры с киевским режимом о строительстве завода на территории Украины, который сможет выпускать до 400 новейших танков Panther в год. Всего ВСУ требуется от 600 до 800 бронемашин, заметил Паппергер. По его оценке, на возведение такого объекта может уйти около €200 млн. Немецкий топ-менеджер назвал переговоры с украинским правительством относительно этого вопроса «многообещающими».

В мае глава Rheinmetall в беседе с газетой Die Welt уточнил, что рассчитывает договориться с компаниями Украины о совместном производстве танков Panther, военного транспорта, боеприпасов и систем противовоздушной обороны на территории республики.

Позднее в том же месяце издание Handelsblatt сообщило, что Rheinmetall совместно с «Укроборонпромом» развернёт в стране предприятие по ремонту и выпуску танков. По данным газеты, которая сослалась на Паппергера, «контракты подписаны», они предполагают в том числе договорённости по техобслуживанию бронетехники на Украине. Кроме того, издание информировало, что «параллельно готовится производство танков». Как утверждают журналисты, Rheinmetall будет владельцем 51% акций в новой компании и займётся её управлением.

Флаг Украины

AP

10 июля глава концерна Паппергер в интервью телеканалу CNN анонсировал возможное открытие завода по производству и ремонту бронетехники на западе Украины в течение трёх месяцев.

Впоследствии в Москве отреагировали на такие планы, подчеркнув, что завод от Rheinmetall станет законной целью для ВС РФ.

«Такой завод, если он будет построен, станет наряду с любыми другими объектами оборонного комплекса Украины законной военной целью для Вооружённых сил России», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«Будет законной целью»

Как считает военный эксперт Юрий Кнутов, учитывая планы концерна Rheinmetall начать в этом месяце обслуживать танки на Украине и заявленное число специалистов, речь идёт о небольших ремонтных пунктах, которые будут рассчитаны на незначительное количество техники.

«Как раз для этих небольших мастерских концерн и обучает две партии украинских работников по 12 человек. Дело в том, что если ВСУ совместно с немецкими коллегами попытаются развернуть на Украине более крупный объект по техобслуживанию, то по нему тут же будут нанесены удары ВС РФ. И я убеждён, что российским военным будет несложно с помощью крылатых ракет и беспилотников-камикадзе вывести из строя подобного рода предприятия», — заявил Кнутов в беседе с RT.

Что же касается полноценного завода по ремонту и производству танков на Украине, создание которого анонсировал Rheinmetall, без серьёзного прикрытия средствами ПВО «он даже если и будет построен, то просуществует совсем недолго», уверен Кнутов.

«Ведь такой объект будет для ВС РФ законной целью, он сможет возводиться и функционировать лишь после развёртывания системы противовоздушной обороны. Но на сегодняшний день ресурсов у Киева для этого нет. Реализовать более мелкие проекты по техобслуживанию танков и более крупный по созданию завода будет весьма сложно», — отметил аналитик.

Он также обратил внимание на слова главы Rheinmetall о советском наследии, напомнив, что в то время ставка делалась на заводы «с подземной частью».

Впрочем, военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью RT выразил уверенность, что российские ракеты класса «Кинжал» смогут решить и эту задачу, если на Украине всё же будет переоборудован подобный объект.

«Они могут нанести поражение этому заводу даже под землёй. При этом не исключено, что такого рода объекты намеренно будут располагаться вблизи гражданских строений, для ВСУ это характерно», — пояснил аналитик.

Он добавил, что для запуска производства танков на Украине, кроме рабочей силы, «нужны также комплектующие, правильно и безопасно выстроенная логистика».

«А создать всё это в нынешних реалиях на Украине практически невозможно», — констатировал Литовкин.

Немецкий танк на Украине

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На этом фоне эксперты сходятся во мнении, что планы концерна Rheinmetall по строительству завода по ремонту и выпуску танков на Украине «по большей части неосуществимы».

«Все эти фантазии выглядят смешно, учитывая, что Москва уже фактически пообещала уничтожить такого рода объекты. Более того, несмотря на заявления главы немецкого концерна, на Украине не осталось ни одного производства, которое позволило бы с нуля создавать новую боевую технику. Поэтому речь, скорее всего, идёт о доставке на Украину комплектующих. Всё это говорит о том, что за счёт озвучивания грандиозных планов глава Rheinmetall в первую очередь хочет продемонстрировать поддержку Украины. Развернуть же какие-то серьёзные объекты они вряд ли смогут», — заключил Литовкин.