Немецкий концерн Rheinmetall намерен договориться о производстве оружия на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в ближайшие несколько недель рассчитывает договориться с украинскими компаниями о совместном производстве вооружения на Украине.

Об этом пишет газета Welt со ссылкой на главу концерна Армина Паппергера.

Как пишет газета, речь идёт о производстве на Украине танков Panther, военного транспорта, боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

«Таким образом мы дадим Украине возможность защитить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — отметил Паппергер.

Ранее Паппергер заявил о планах компании производить до 600 тыс. артиллерийских боеприпасов в год для дальнейших поставок на Украину.