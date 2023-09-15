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Hill: республиканцы в конгрессе всё меньше поддерживают помощь Киеву

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Представители Республиканской партии в палате представителей США всё меньше считают целесообразным увеличение финансовой помощи Украине.
Hill: республиканцы в конгрессе всё меньше поддерживают помощь Киеву
  • AP

Об этом написала газета The Hill.

Отмечается, что республиканцы уже долгое время выступают против выделения средств на эти цели, но в последнее время взволнованность одолевает и более умеренно настроенных представителей партии.

К примеру, конгрессвумен Лиза Макклейн, которая представляет комитет палаты представителей по вооружённым силам, считает, что США должны тратить финансы на внутренние проблемы страны, например на устранение последствий недавних разрушительных пожаров в штате Гавайи.

Ранее сообщалось, что США выделят $1,25 млрд Украине через целевой фонд Всемирного банка.

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