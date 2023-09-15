Hill: республиканцы в конгрессе всё меньше поддерживают помощь Киеву

Представители Республиканской партии в палате представителей США всё меньше считают целесообразным увеличение финансовой помощи Украине.

Об этом написала газета The Hill.

Отмечается, что республиканцы уже долгое время выступают против выделения средств на эти цели, но в последнее время взволнованность одолевает и более умеренно настроенных представителей партии.

К примеру, конгрессвумен Лиза Макклейн, которая представляет комитет палаты представителей по вооружённым силам, считает, что США должны тратить финансы на внутренние проблемы страны, например на устранение последствий недавних разрушительных пожаров в штате Гавайи.

Ранее сообщалось, что США выделят $1,25 млрд Украине через целевой фонд Всемирного банка.