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Вашингтон направит $1,25 млрд Киеву через целевой фонд Всемирного банка

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Украина получит от США $1,25 млрд через целевой фонд Всемирного банка, финансы направят на поддержку госслужащих и ряда других категорий украинцев.
Вашингтон направит $1,25 млрд Киеву через целевой фонд Всемирного банка
  • AP

Об этом говорится в заявлении украинского Министерства финансов.

«Средства будут направлены на поддержку незащищённых слоёв населения, а также государственных служащих, педагогов, медиков, работников служб первого реагирования», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что Украина и США подписали протокол переговоров по привлечению с госбюджет гранта от Вашингтона в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине».

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что в 2024 году Киев надеется получить от Вашингтона от $12 млрд до $14 млрд на финансирование госбюджета.

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