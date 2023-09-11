Узнать больше

Минфин Украины надеется получить от США $14 млрд для госбюджета в 2024 году

Короткая ссылка
Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что в 2024 году страна надеется получить от США от $12 млрд до $14 млрд на финансирование госбюджета.
Минфин Украины надеется получить от США $14 млрд для госбюджета в 2024 году
  • AP

«В 2024 году минфин надеется получить от США на финансирование госбюджета на уровне текущего года. Не меньше, чем в этом году: где-то от $12 млрд до $14 млрд. Это то, что мы разрабатываем», — цитирует его украинское издание «Экономическая правда».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил создать с 2024 по 2027 год фонд военного содействия Украине.

Отмечается, что общий объём помощи, обещанной Украине структурами ЕС, превысил €130 млрд, в то время как от США — менее €70 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить