Минфин Украины надеется получить от США $14 млрд для госбюджета в 2024 году

Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что в 2024 году страна надеется получить от США от $12 млрд до $14 млрд на финансирование госбюджета.

«В 2024 году минфин надеется получить от США на финансирование госбюджета на уровне текущего года. Не меньше, чем в этом году: где-то от $12 млрд до $14 млрд. Это то, что мы разрабатываем», — цитирует его украинское издание «Экономическая правда».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил создать с 2024 по 2027 год фонд военного содействия Украине.

Отмечается, что общий объём помощи, обещанной Украине структурами ЕС, превысил €130 млрд, в то время как от США — менее €70 млрд.