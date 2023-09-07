IfW: страны и институты ЕС пообещали Украине помощи вдвое больше, чем США
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Об этом говорится на сайте Института мировой экономики Киля (IfW Kiel).
«Европа явно обогнала США с обещаниями помощи Украине, общие европейские обязательства теперь в два раза выше», — говорится в публикации.
По данным института, основной причиной увеличения помощи стал «Украинский фонд» ЕС на сумму €50 млрд.
Помимо этого фонда, ряд европейских стран увеличили поддержку Киева новыми многолетними пакетами помощи, отметили аналитики.
Отмечается, что общий объём помощи, обещанной Украине структурами ЕС, превысил €130 млрд, в то время как от США — менее €70 млрд.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил создать с 2024 по 2027 год фонд военного содействия Украине.