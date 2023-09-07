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IfW: страны и институты ЕС пообещали Украине помощи вдвое больше, чем США

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Страны и институты Европейского союза пообещали предоставить Украине помощи вдвое больше, чем Соединённые Штаты.
IfW: страны и институты ЕС пообещали Украине помощи вдвое больше, чем США
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом говорится на сайте Института мировой экономики Киля (IfW Kiel).

«Европа явно обогнала США с обещаниями помощи Украине, общие европейские обязательства теперь в два раза выше», — говорится в публикации.

По данным института, основной причиной увеличения помощи стал «Украинский фонд» ЕС на сумму €50 млрд.

Помимо этого фонда, ряд европейских стран увеличили поддержку Киева новыми многолетними пакетами помощи, отметили аналитики.

Отмечается, что общий объём помощи, обещанной Украине структурами ЕС, превысил €130 млрд, в то время как от США — менее €70 млрд.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил создать с 2024 по 2027 год фонд военного содействия Украине.

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