Информационный туман: генсек НАТО призвал готовиться к длительному конфликту на Украине

НАТО следует готовиться к затяжному конфликту на Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он добавил, что Украина «перестанет существовать, если перестанет воевать». Комментируя слова Столтенберга, российские эксперты предположили, что в НАТО пытаются создать информационный туман вокруг ситуации на Украине, чтобы не признавать ошибочность решения участвовать в конфликте. Между тем, по мнению политологов, альянс будет делать всё, чтобы затянуть боевые действия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к тому, что конфликт на Украине будет затяжным.

«Большинство войн длятся дольше, чем ожидалось, когда они начались. Именно поэтому мы должны готовиться к длительной войне на Украине», — заявил Столтенберг в интервью, опубликованном в изданиях немецкой медиагруппы Funke.

По словам генсека Североатлантического альянса, хотя все хотят «скорого мира», нужно понимать, что Украина «перестанет существовать, если перестанет воевать». Он выразил мнение, что мир будет возможен только в том случае, если Россия сложит оружие. Кроме того, Столтенберг высказался за широкие гарантии безопасности для Украины и подчеркнул, что рассматривает страну как будущего члена НАТО.

При этом накануне глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что запросы Украины по вооружению и боеприпасам, а также объёмы их использования выходят за рамки производственных возможностей НАТО.

Также по теме В НАТО признали, что запросы Украины по оружию превышают возможности альянса Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что запросы Украины по оружию и боеприпасам превышают возможности альянса.

Комментируя высказывания Столтенберга, политолог Юрий Светов предположил, что неудачное украинское контрнаступление подтолкнуло руководство НАТО к необходимости размышлять о том, что делать дальше.

«Есть разные варианты, в том числе принудить Украину к мирным переговорам. Но для НАТО это означает признать поражение», — сказал он в беседе с RT.

По словам эксперта, уже сейчас на Западе звучат высказывания, что прекращение конфликта на Украине приведёт к тому, что Россия начнёт агрессивные действия по отношению к странам альянса.

«Захватывать Прибалтику и прочее. Поэтому ему как генсеку НАТО надо держать в тонусе, запугивать. Они сейчас занимаются созданием информационного тумана вокруг ситуации на Украине, чтобы не пришлось делать неприятный шаг: признавать, что НАТО совершило огромную ошибку, ввязавшись в поддержку Украины, а результатом этой поддержки оказалось истощение арсеналов, огромные затраты и снижение авторитета НАТО в решении мировых проблем», — заявил Светов.

В свою очередь, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов полагает, что Североатлантический альянс будет делать всё, чтобы затянуть военные действия для максимального ослабления России и уничтожения мужского населения Украины.

По мнению политолога, такое развитие событий позволит НАТО беспрепятственно войти на Украину и без сопротивления аннексировать территории.

«Только в этом случае натовцы смогут сделать хорошую мину при плохой игре, заявив о своей «доблестной» победе. И заодно продолжить собирать миллиардные взносы с государств — членов организации для обеспечения её существования», — заявил Орлов.

«Мира на Украине никто не хочет»

Ранее президент России Владимир Путин высказался о перспективах конфликта на Украине. В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума 12 сентября глава государства прокомментировал отношение Киева к происходящему, отметив, что «мира на Украине никто не хочет».

«Потому что, если война прекратится, надо же будет отвечать перед народом за экономическую и социальную составляющую, а показать-то нечего. Я сомневаюсь, чтобы после окончания боевых действий там потоком пошёл бы какой-то процесс восстановления украинской экономики», — сказал Путин.

Отвечая на вопрос о нацеленности властей Украины на членство страны в НАТО и Евросоюзе, российский лидер отметил, что некоторые государства видят своё будущее в статусе зависимых.

«То есть они за образ будущего, связанный не только с взаимодействием с кем-то, а за образ будущего, связанный с их полной зависимостью от кого-то», — пояснил Путин.