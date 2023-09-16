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В НАТО признали, что запросы Украины по оружию превышают возможности альянса

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Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что запросы Украины по оружию и боеприпасам превышают возможности альянса.
В НАТО признали, что запросы Украины по оружию превышают возможности альянса
  • Legion-Media

«Объёмы военного оборудования и боеприпасов, которые запрашивает Украина, огромны… выходят за рамки наших производственных возможностей», — цитирует его РИА Новости.

По словам Бауэра, странам НАТО, которые планируют осуществлять поставки для Киева, необходимо оценивать риски собственной безопасности и безопасности альянса, принимая такие решения.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров обсудил с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем обеспечение ВСУ оружием.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что военная помощь Киеву сравнима по значению для Германии с участием в бомбардировках Югославии.

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