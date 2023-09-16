В НАТО признали, что запросы Украины по оружию превышают возможности альянса
- Legion-Media
«Объёмы военного оборудования и боеприпасов, которые запрашивает Украина, огромны… выходят за рамки наших производственных возможностей», — цитирует его РИА Новости.
По словам Бауэра, странам НАТО, которые планируют осуществлять поставки для Киева, необходимо оценивать риски собственной безопасности и безопасности альянса, принимая такие решения.
Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров обсудил с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем обеспечение ВСУ оружием.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что военная помощь Киеву сравнима по значению для Германии с участием в бомбардировках Югославии.