В НАТО признали, что запросы Украины по оружию превышают возможности альянса

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что запросы Украины по оружию и боеприпасам превышают возможности альянса.

«Объёмы военного оборудования и боеприпасов, которые запрашивает Украина, огромны… выходят за рамки наших производственных возможностей», — цитирует его РИА Новости.

По словам Бауэра, странам НАТО, которые планируют осуществлять поставки для Киева, необходимо оценивать риски собственной безопасности и безопасности альянса, принимая такие решения.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров обсудил с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем обеспечение ВСУ оружием.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что военная помощь Киеву сравнима по значению для Германии с участием в бомбардировках Югославии.