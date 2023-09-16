Адмирал НАТО Бауэр связал медленное контрнаступление ВСУ с минными полями

Глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что медленное продвижение Вооружённых сил Украины в ходе контрнаступления связано с минными полями.

Об этом Бауэр сказал в ходе пресс-конференции в Норвегии.

Адмирал опроверг утверждения о том, что медленное наступление украинской армии связано с низкими производственными мощностями стран альянса по выпуску боеприпасов.

«Причина того, что это занимает столько времени… заключается в том, что это крайне опасно, заложено огромное количество мин», — цитирует его РИА Новости.

Ранее издание Forbes заявило, что оборонительная тактика российских бойцов с минными полями сорвала планы ВСУ.