Адмирал НАТО Бауэр связал медленное контрнаступление ВСУ с минными полями
- AP
Об этом Бауэр сказал в ходе пресс-конференции в Норвегии.
Адмирал опроверг утверждения о том, что медленное наступление украинской армии связано с низкими производственными мощностями стран альянса по выпуску боеприпасов.
«Причина того, что это занимает столько времени… заключается в том, что это крайне опасно, заложено огромное количество мин», — цитирует его РИА Новости.
Ранее издание Forbes заявило, что оборонительная тактика российских бойцов с минными полями сорвала планы ВСУ.