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Адмирал НАТО Бауэр связал медленное контрнаступление ВСУ с минными полями

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Глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что медленное продвижение Вооружённых сил Украины в ходе контрнаступления связано с минными полями.
Адмирал НАТО Бауэр связал медленное контрнаступление ВСУ с минными полями
  • AP

Об этом Бауэр сказал в ходе пресс-конференции в Норвегии.

Адмирал опроверг утверждения о том, что медленное наступление украинской армии связано с низкими производственными мощностями стран альянса по выпуску боеприпасов.

«Причина того, что это занимает столько времени… заключается в том, что это крайне опасно, заложено огромное количество мин», — цитирует его РИА Новости.

Ранее издание Forbes заявило, что оборонительная тактика российских бойцов с минными полями сорвала планы ВСУ.

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